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محافظ كفر الشيخ: مفاجآت لأهالي مطوبس.. ومنطقة صناعية جديدة على 120 فدانًا

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محافظ كفر الشيخ: مفاجآت لأهالي مطوبس.. ومنطقة صناعية جديدة على 120 فدانًا محافظ كفر الشيخ: مفاجآت لأهالي مطوبس.. ومنطقة صناعية جديدة على 120 فدانًا

التحرير

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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة لا تتميز في جانب الإنتاج السمكي فقط، موضحًا أنها الأكبر إنتاجًا لمحاصيل الأرز والقطن والقمح على مستوى الجمهورية، ولفت إلى أن كفر الشيخ تمتلك منطقتين صناعيتين أيضًا، إحداهما في مطوبس، والأخرى في بلطيم.

أضاف نصر، خلال حواره ببرنامج «عين على البرلمان»، عبر فضائية «الحياة»، أن «المنطقة الصناعية بمطوبس عانت من أزمات كثيرة في الفترة الماضية، إلا أنه تم التغلب عليها، بمساعدة القوات المسلحة، خاصةً مشكلة الارتفاعات».

أكد أنه «تم التغلب على كافة المشاكل بمطوبس بطرق غير تقليدية، وتم منح أصحاب المصانع هناك رخص مؤقتة حتى يستطيعوا إنجاز أعمالهم، وهناك 12 مصنع بالفعل تم إنتاج تجريبي بهم، وهذه المصانع قائمة على مساحة 40 فدان».

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أشار إلى أنه «جاري العمل على إنشاء منطقة صناعية أخرى بمطوبس على مساحة 120 فدان، تحتوي على 58 مصنع، بالإضافة إلى 1500 فدان آخرين سيتم تقسيمهم على صغار ومتوسطي المستثمرين، وكذلك للصناعات الثقيلة.

أوضح أنه «يتم إنشاء حاليًا منطقة استثمارية أيضًا بطول 25 كيلو متر، على الساحلي الشمالي، باستثمارات 200 مليار جنيه، وبتحقيق دخل سنوي 50 مليار جنيه، وتوفير 250 ألف فرصة عمل».

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التحرير

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