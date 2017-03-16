أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| برلماني: نصف الموظفين في البلد «شمال».. وأسامة كمال يرد

Google+ Print
فيديو| برلماني: نصف الموظفين في البلد «شمال».. وأسامة كمال يرد فيديو| برلماني: نصف الموظفين في البلد «شمال».. وأسامة كمال يرد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اتهم النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الموظفين في الجهاز الإداري بالفساد، قائلًا: "نصف موظفين شمال"، وأكد أن الموظف يورط المستثمر في مخالفات لعدم حصوله على أموال منه.

وعلق أسامة كمال، خلال برنامج "مساءdmc"، المذاع على قناة""، "النائب المحترم طالما شايف أن نص موظفين البلد شمال يبقى إزاي الشمال اختاروه؟، هل كان فيهم موظفين ولا لا؟، طيب قبل ما تفكر في القانون ليه مبتفكرش في تحسين أحوال الموظفين وعمل منظومة إلكترونية تفصل بين الموظف والمستثمر لمنع الاحتكار والفساد".

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي

مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي