فيديو| برلماني: نصف الموظفين في البلد «شمال».. وأسامة كمال يرد

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اتهم النائب طارق حسانين، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الموظفين في الجهاز الإداري بالفساد، قائلًا: "نصف موظفين مصر شمال"، وأكد أن الموظف يورط المستثمر في مخالفات لعدم حصوله على أموال منه.

وعلق أسامة كمال، خلال برنامج "مساءdmc"، المذاع على قناة"dmc"، "النائب المحترم طالما شايف أن نص موظفين البلد شمال يبقى إزاي الشمال اختاروه؟، هل كان فيهم موظفين ولا لا؟، طيب قبل ما تفكر في القانون ليه مبتفكرش في تحسين أحوال الموظفين وعمل منظومة إلكترونية تفصل بين الموظف والمستثمر لمنع الاحتكار والفساد".