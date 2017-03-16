محفاظ كفر الشيخ: نقدم 40% من الإنتاج السمكي في مصر

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قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إن تعداد المحافظة اقترب من 4 ملايين نسمة، لافتًا إلى أن المحافظة 40% من الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية.

أضاف نصر، خلال حواره ببرنامج «عين على البرلمان»، عبر فضائية «الحياة»، أن غالبية خبراء مجال الاستزراع السمكي، والصيد، وتربية الأسماك، ينتمون إلى محافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى استعانة العديد من الدول بخبراتهم.

أوضح أن المحافظة تمتلك 120 كليو متر، على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، و كليو متر على النيل، فرع رشيد، و108 آلاف فدان مساحة بحيرة البرلس، كمصادر لأسماك طبيعية.

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أشار إلى أن المحافظة تمتلك بورصة للأسماك في مركز الرياض، وتُنشئ حاليًا أخرى في سيدي سالم.