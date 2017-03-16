صور| في ذكرى رحيله.. «التحرير» ترصد الإهمال داخل منزل العقاد

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تحل الذكرى الـ53 لرحيل عملاق الأدب العربى وأحد رواد الفكر والتنوير في مصر والوطن العربي عباس محمود العقاد ابن مدينة أسوان، الذي أثرى المكتبة العربية والإسلامية بالعديد من الكتب والمؤلفات في مختلف المجالات، تعتصر أسرته في أسوان ألمًا وحزنًا، على تجاهل الدولة لما تبقى للعقاد من تراث وأثر باق مع الزمن وهو منزله القديم بمنطقة عباس فريد وسط أسوان، وبخاصة بعد تنصل المسئولين من قرار تطوير المنزل كتراث معماري وتحويله إلى متحف يحمل اسم العقاد يضم بين جنباته المقتنيات والمتعلقات الشخصية له، الأمر الذي دعا ابن شقيقه عبد العزيز العقاد إلى الإعلان عن مقاطعته هذا العام لأي احتفالات خاصة تقام بمناسبة ذكرى رحيل العقاد.

«التحرير» رافقت ابن شقيق العقاد عبد العزيز العقاد، إلى داخل منزل العقاد الشهير بأسوان، لكشف مدى الإهمال الذي تعرض له في ظل تجاهل الدولة لمشروع تطويره، حيث تم إدراجه العام الماضي بقرار من محافظ أسوان ضمن مشروعات اللجنة الدائمة للتراث المعماري والمباني الأثرية بالمحافظة بهدف تطوير المنزل وتحويلة إلى متحف.

ورصدت "التحرير" حجم الإهمال داخل المنزل حيث تحولت جميع أثاثاته ومقتنيات العقاد إلى كومة من الأتربة التي غطته من كل مكان.

يقول ابن شقيق الأديب الراحل، إن المنزل أنشئ عام 1948 على مساحة 220 مترًا بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من 3 أدوار، ولم يشهد أي أعمال إحلال وتجديد، رغم أهميته من الناحية التراثية والتاريخية، حيث كان يلتقي فيه العقاد بمحبيه وزائريه كل عام عند زيارته لأسوان في ظل تواجده بالقاهرة، كما كان يعقد فيه حلقات الأدب واللقاءات الشعرية معهم.

وأضاف عبد العزيز العقاد، أن مسئولى وزارة الثقافة ومحافظة أسوان على رأسهم المحافظ الحالي مجدي حجازي تنصلوا من وعودهم السابقة بتطوير المنزل منذ نحو عام على الرغم من وعد وزير الثقافة ومحافظ أسوان له شخصيا بتطوير المنزل، إلا أنهم اكتفوا فقط بوضع كتل وأعمدة خشبية لمشروع التطوير الذي لم يستغرق سوى عدة أيام وتوقف فجأة لأسباب غير معروفة، في حين أنه تقدم بموافقات لجنة التراث المعماري والتطوير التابعة للمحافظة بحجة الملكية الخاصة بالمنزل بناء على طلبهم إلى جانب كل الأوراق المطلوبة، فضلا عن إرساله العديد من المخاطبات والمكاتبات الرسمية سواء لمحافظ أسوان أو للوحدة المحلية لمدينة أسوان لطلب موافاته بأعمال التطوير التى توقفت بالمنزل.

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وأشار إلى أن الدولة حرمت أسرة العقاد من الانتفاع بمنزله أو التصرف فيه نهائيا بحكم القانون، بعد ضمه لأملاك الترث المعماري بالقرار الوزاري رقم 2650 لسنة 2007.

وعبر عن حزنه قائلا "في الوقت الذي رفضت فيه أسرة العقاد في يوم من الأيام الإغراءات المالية التي قدمت لهم من أجل شراء المنزل من قبل الشيخة موزة زوجة أمير قطر منذ عدة سنوات خلال زيارتها لأسوان، نجد في المقابل تجاهلًا تامًا من الدولة ومحافظة أسوان لنا، حتى إن أبسط حقوقنا لم تلب، بعد أن عرض على مسئولي محافظة أسوان بتعويضهم بقطعة أرض بديلة للمنزل في مقابل تنازل الأسرة بالمنزل لصالح الدولة.

ويكمل العقاد "المنزل التراثى الذي يحمل ذكريات الأديب العملاق أصبح مهددا الآن بالانهيار والسقوط في أي لحظة بسبب تصدع حوائطه وجدرانه نتيجة لتراكمات المياه الجوفية للمنطقة المحيطة به، حتى إن الأسرة فى ظل خضوع المنزل لأملاك للتراث، تقف مكتوفة الأيدي في التصرف لإصلاح وترميم المنزل قبل سقوطة باعتباره يمثل ثروة قومية للمصرين بشكل كامل".