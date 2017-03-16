سمير: قانون تراخيص المنشآت الصناعية سيحقق ثورة في الاستثمار

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قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار قانون تراخيص المنشآت الصناعية الجديد، بمثابة ثورة ضد قانون عمره تخطى الـ84 عاماً، واصفاً القانون القديم بأنه أكبر عقبة في تاريخ الصناعة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، في تصريحات صحفية، أن القانون سيحقق طفرة في مجال الصناعة، كما أنه سيعطي رخصة دائمة ولأول مرة للمستثمرين، حيث ستتكون له صورة واضحة بما عليه من واجبات وما عليه من حقوق.

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وأكد "سمير" أن القانون هدفه الأساسي هو تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية، ومراجعة كافة أدوار واختصاصات الجهات ذات الصلة فى هذا الشأن، وإعادة ترتيب تلك المنظومة فى ضوء بعض المعايير.