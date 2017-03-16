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أمين اللجنة الدينية بالبرلمان: شيخ الأزهر خط أحمر

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أمين اللجنة الدينية بالبرلمان: شيخ الأزهر خط أحمر أمين اللجنة الدينية بالبرلمان: شيخ الأزهر خط أحمر

التحرير

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قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن النائب محمد أبو حامد لم يعرض مشروع تعديل قانون الأزهر خلال جلسات اليوم.

وأضاف حمروش - في تصريحات خاصة لـ"التحرير" - أنه سمع بالقانون من خلال وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه يرفض أي مساس بصلاحيات شيخ الأزهر، معتبرًا أنه "خط أحمر لا يجوز المساس به أو النيل من مهامه، خاصةً أن الدستور نص على أنه غير قابل للعزل، وأي محاولات لتحديد ولايته تعتبر مخالفة للدستور ومرفوضة"، على حد تعبيره.

وكانت أنباء قد ترددت حول موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان على مشروع أبو حامد، والذي تتغير بموجبه آليات اختيار شيخ الأزهر، ومدة بقائه في المنصب، في حال إقراره.

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ومن جهة أخرى، أكد النائب اتفاقه مع أطروحات أبو حامد حول ضرورة إجراء تعديلات في الهيئات التابعة للأزهر، مثل هيئة كبار العلماء، ونظام التعليم في المعاهد الأزهرية والجامعة، "حتى يتسنى لهذه الهيئات أن تؤدي الدور الملقى على عاتقها بالمستوى المطلوب، خاصةً أن البلاد تشهد غزو الأفكار المتطرفة من قبل الجماعات المسلحة، التي تستهدف عقول شباب الوطن، تنفيذًا لأجندات خارجية تريد ان تعبث بمقدرات ومؤسسات الدولة".

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التحرير

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