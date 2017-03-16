وزيرة الهجرة: إعلان مؤسسة علماء مصر في الخارج خلال 10 أيام

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قالت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، مساء الأربعاء، إنها تتواصل بشكل مستمر مع علماء مصر في الخارج للاستفادة منهم في التنمية.

أضافت مكرم، خلال حوارها مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، أنه في غضون 10 أيام سيتم الإعلان عن مؤسسة علماء مصر في الخارج، بقيادة الدكتور مجدي يعقوب، وكذلك الدكتور مصطفى السيد، الذي انضم مؤخرًا.

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تابعت أنه «تم اختيار مجلس أمناء المؤسسة من أساتذة البحث العلمي، وشخصيات عامة مهتمة بهذا الملف، وسيكون هناك أمين لمجلس الأمناء»، لافتةً إلى أنه عبر هذه المؤسسة ستعمل على تكوين قاعدة بيانات لعلمائنا في الخارج، وكيفية التواصل معهم.