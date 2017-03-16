أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| «الهواري»: عمومية الكاف لم تناقش نقل المقر من مصر

Google+ Print
فيديو| «الهواري»: عمومية الكاف لم تناقش نقل المقر من مصر فيديو| «الهواري»: عمومية الكاف لم تناقش نقل المقر من مصر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حازم الهوارى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى «كاف»، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لم يشهد مناقشة أمر نقل مقر الاتحاد من .

وأضاف «الهوارى»، خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي  سيف زاهر، على قناة on sport، أنه يتمنى التوفيق لهاني أبو ريدة، رئيس مجلس الجبلاية، في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا المقرر إقامتها، غدًا الخميس.

شاهد أيضا

وتحدث عضو اتحاد الكرة، عن تكريم المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، مؤكدً أن ذلك شرف لمصر، مشيدًا بالإنجازات التي حققها مع القلعة الحمراء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر