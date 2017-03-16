فيديو| «الهواري»: عمومية الكاف لم تناقش نقل المقر من مصر

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قال حازم الهوارى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقى «كاف»، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لم يشهد مناقشة أمر نقل مقر الاتحاد من مصر.

وأضاف «الهوارى»، خلال تصريحاته، مساء اليوم الأربعاء، لبرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة on sport، أنه يتمنى التوفيق لهاني أبو ريدة، رئيس مجلس الجبلاية، في انتخابات المكتب التنفيذي للفيفا المقرر إقامتها، غدًا الخميس.

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وتحدث عضو اتحاد الكرة، عن تكريم المهندس حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي السابق، مؤكدً أن ذلك شرف لمصر، مشيدًا بالإنجازات التي حققها مع القلعة الحمراء.