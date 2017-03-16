«العشري» يجدد تعاقده مع إنبي لمدة موسمين

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جدد نادي إنبي، اليوم الأربعاء، عقد مديره الفني طارق العشري، لمدة موسمين.

وأكد المهندس علاء خشب، رئيس نادي إنبي، في تصريحات صحفية أنه تم تجديد التعاقد مع العشري بالفعل، وتوقيع العقود بعد الاتفاق على كافة التفاصيل.

وكان إنبي تعاقد مع العشري في يناير الماضي لتولي تدريب الفريق، بعد انتهاء مشواره مع أهلي طرابلس بعد أن قاده للفوز بالدوري الليبي.

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وتحسنت نتائج الفريق البترولي منذ تولي العشري تدريبه خلفا لعلاء عبد العال المدير الفني السابق.

ويحل انبي ضيفا علي طنطا في الجولة في الأسبوع الــ22 من مسابقة الدوري الممتاز يوم الأحد 26 من الشهر الجاري.