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فيديو| البدري: لا أفكر في الرحيل.. وكوليبالي قد يشارك أمام بيدفيست

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فيديو| البدري: لا أفكر في الرحيل.. وكوليبالي قد يشارك أمام بيدفيست فيديو| البدري: لا أفكر في الرحيل.. وكوليبالي قد يشارك أمام بيدفيست

التحرير

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أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أنه حريص على منح اللاعبين الجدد الفرصة في المباريات، مؤكدًا أنه لا يتأثر بتساؤلات الجمهور بشأن بعض اللاعبين، لأنه يرغب في أن يكون ذلك في الوقت المناسب.

وكشف البدري، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الأرلابعاء، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة on sport، أن الإيفواري سليماني كوليبالي، قد يشارك في الفترة المقبلة ويحصل على فرصته، وهناك احتمالية لمشاركته في لقاء العودة أمام بيدفيست الجنوب إفريقي، لكن حسب سير المباراة.

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ونفى المدير الفني للقلعة الحمراء، كل ما تردد مؤخرًا بشأن تلقيه عرض لتدريب أحد الأندية الخليجية، والسفر للتفاوض معه، مشددًا على أنه لا يفكر في الرحل عن النادي الأحمر. 

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التحرير

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