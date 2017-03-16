«شيكابالا» خارج قائمة الزمالك في مواجهة العودة أمام «رينجرز»

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استبعد محمد حلمي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعب وسط الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، من قائمة الفريق التي ستخوض لقاء العودة، الأحد المقبل، أمام إينوجو رينجرز النيجيري، لدور الــ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الزمالك، نظيره إينوجو رنيجرز، في إياب دور الــ32 من دوري أبطال إفريقيا، بنيجيريا الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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وكان الزمالك قد فاز علي رينجرزالنيجيري، في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب السلام في القاهرة، برباعية مقابل هدف وحيد.