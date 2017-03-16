«الكاف» يعلن اسم البلد المستضيف لبطولة إفريقيا المحليين

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "كاف"، أن بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين القادمة، ستكون في كينيا، خلال شهر يناير عام 2018.

وذكر الاتحاد الإفريقي، عبر بيان على موقعه الرسمي، أن وفد الاتحاد الافريقي انتقل لكينيا للاطمئنان على آخر الاستعدادات لاستقبال بطولة المحليين، مؤكداً أن اللجنة أثبتت جاهزية كينيا لاستضافة البطولة.

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وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن سحب تنظيم البطولة من دولة كينيا، وإسناد المهمة إلى المغرب، إلا أن بيان الكاف أكد على إقامتها في كينيا رداً على الشائعات.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري، بقيادة المدير الفني هاني رمزي، سيشارك في البطولة المقرر انطلاقها خلال الفترة من 11 يناير إلى 2 فبراير 2018.