مرتضى منصور لـ«تيجانا»: «لو شفت حد من وايت نايتس في المدرجات متلعبش»

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طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأبيض، بالانسحاب من أي مباراة يخوضها الفريق في حالة تواجد أي فرد من مجموعة «وايت نايتس» بالمدرجات.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، للموقع الرسمي للزمالك، موجهًا حديثه لتيجانا، «لو لقيت واحد من وايت نايتس في المدرج خد فريقك وإمشي، حتى لو بتلعب على كأس العالم، مش عايزه بمجر مين وبلطجية».

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وهاجم رئيس القلعة البيضاء، محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، مشيرًا إلى أنه فتح بوابات ملعب «السلام» للوايت نايتس، في مباراة رينجرز النيجيري، مؤكدًا أنه يجب معاقبته لأن من سمح لهم بالدخول قاموا بسب الجيش والشرطة والنادي الأهلي، معلقًا «يا محمد منصور مش هسيبك».