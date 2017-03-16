أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مرتضى منصور لـ«تيجانا»: «لو شفت حد من وايت نايتس في المدرجات متلعبش»

Google+ Print
مرتضى منصور لـ«تيجانا»: «لو شفت حد من وايت نايتس في المدرجات متلعبش» مرتضى منصور لـ«تيجانا»: «لو شفت حد من وايت نايتس في المدرجات متلعبش»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إسماعيل يوسف، مدير الكرة بالفريق الأبيض، بالانسحاب من أي مباراة يخوضها الفريق في حالة تواجد أي فرد من مجموعة «وايت نايتس» بالمدرجات.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته اليوم الأربعاء، للموقع الرسمي للزمالك، موجهًا حديثه لتيجانا، «لو لقيت واحد من وايت نايتس في المدرج خد فريقك وإمشي، حتى لو بتلعب على كأس العالم، مش عايزه بمجر مين وبلطجية».

شاهد أيضا

وهاجم رئيس القلعة البيضاء، محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، مشيرًا إلى أنه فتح بوابات ملعب «السلام» للوايت نايتس، في مباراة رينجرز النيجيري، مؤكدًا أنه يجب معاقبته لأن من سمح لهم بالدخول قاموا بسب الجيش والشرطة والنادي الأهلي، معلقًا «يا محمد منصور مش هسيبك».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»