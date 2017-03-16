بمواصفات رياضية.. أودي تكشف عن مفهوم جديد لـ«Q8»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت شركة "أودي" الألمانية التابعة لتحالف فولكس فاجن العملاق، عن إصدار جديد لسيارتها الكروس أوفر Q8، وهي نسخة لا تزال في مرحلة المفهوم للتعبير عن مستقبل صناعة السيارات في الشركة الألمانية.

وحسب مجلة "موتور تريند" المتخصصة في شئون السيارات، فإن السيارة ستزود بنسخة قوية من المحركات بسعة 3000 CC 6 سلندر "V6” ومزودة بشاحن غضافي "تربو"، وهو ما يؤهلها لضخ قدرة 469 حصان، وعزم دوران مقداره 700 نيوتن متر.

شاهد أيضا

وتعرض السيارة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، حيث تؤكد شركة أودي أن السيارة الرياضية الجديدة "Q8” تتمتع بمعدل تسارع ينقلها من حالة الثبات إلى السرعة 100 كم/ ساعة خلال زمن 4.7 ثانية، وهو معدل للغاية 280 كم/ ساعة.

ومن المتوقع أن تظهر العديد من ملامح السيارة في النسخة السيدان منها A8 الشهيرة، والتي تسعى الشركة الألمانية لإظهارها بسمات تصميمية مقاربة للشكل الخارجي للسيارة الكروس أوفر.