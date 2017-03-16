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أخيرًا.. «ميتسوبيشي» تكشف منافسة قشقاي في جنيف

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أخيرًا.. «ميتسوبيشي» تكشف منافسة قشقاي في جنيف أخيرًا.. «ميتسوبيشي» تكشف منافسة قشقاي في جنيف

التحرير

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كشفت شركة "ميتسوبيشي" عن منافسة عملاقة السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" في العالم "نيسان قشقاي"، بعد أن نفذت الشركة اليابانية الأولى حملة دعائية كبيرة قبل طرح سيارتها الجديدة.

وعرضت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية سيارتها إكليبس سبورت، التي تنتمي إلى الطراز الرياضي متعدد الأغراض، بمحرك 1500 CC مزود بشاحن إضافي "تربو" ومكون من 4 سلندر، كما تملك السيارة نسخة أخرى من المحركات تعمل بالديزل بسعة 2200 CC.

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وتستخدم السيارة اليابانية الرياضية ناقل حركة أوتوماتيك متعدد الحركة "CVT" ينقل القوة إلى العجلات بنظام الدفع الرباعي لكل إطارات السيارة.

وتمثل السيارة منافسة ميتسوبيشي الأساسية للسيارة، التي تنتمي للطراز الرياضي العملاقة نيسان قشقاي، التي استطاعت تحقيق معدلات مبيعات طيبة منذ طرحها في الأسواق العالمية.

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التحرير

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