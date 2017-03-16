زود ربحك.. هذه السيارات الأفضل لسائقي «التاكسي»

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لم تعد السيارة وسيلة للتنقل فقط بالسوق المصرية، ففي الوقت الذي بدأت أسعارها فى الارتفاع والاتجاه نحو معدلات غير مسبوقة، ترسخت فكرة الاستعانة بالسيارة كمصدر جديد لكسب العيش، وهو الأمر الذى ظهر واضحًا خلال الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انطلاق نشاط الشركات الخاصة بتوظيف السيارات، وتطبيقات طلب سيارات الأجرة عبر الهواتف الذكية "أوبر" و"كريم".

ولا شك أن مواصفات السيارة وسعرها تحكم اختيارات بعض الأشخاص، فالشرط الرئيسي الذي يجب توافره في السيارة هو تمتعها بمعدل اقتصادي لاستهلاك الوقود، وهو الأمر الذي يضمن ربحية جيدة ومرضية للسائق أو الشخص المشغل لسيارته في أوبر وكريم، وفي هذا السياق، نستعرض عددًا من أهم السيارات ذات معدلات استهلاك الوقود التي تتناسب مع طابع مهنة سائقي التاكسي..

رينو لوجان

واحدة من السيارات المنتشرة على مستوى المركبات العاملة في شركتي أوبر وكريم، إلا أنها ليست بالانتشار الكافي في السيارات الأجرة البيضاء الرسمية، وتملك السيارة السيدان الفرنسية معدل استهلاك وقود 8.2 لتر/ 100 كم.

هيونداي أكسنت RB



لها نفس حال لوجان، من حيث الانتشار الواضح بين مركبات كريم وأوبر، إلا أنها لا تتمتع بنفس الشهرة لدى التاكسي الأبيض، وتتمتع بمعدلات استهلاك وقود لا يتجاوز 7 لتر/ 100 كم بدون استخدام جميع المميزات الخاصة بالسيارة وعلى رأسها التكييف.

شيفروليه أفيو

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واحدة من السيارات التي بدأت شعبيتها في الانخفاض قليلًا - وفقًا لآراء عدد من المستخدمين - إلا أنها تتمتع بمعدل استهلاك للوقود جيد للغاية، وهو 6.5 لتر/ 100 كم، وهي معدلات يمكن وصفها بالمناسبة للعمل كسيارة أجرة.

شيري إنفي

واحدة من السيارات الصينية التي استطاعت إثبات جدارتها في السوق المصرية، حيث تحقق السيارة معدل استهلاك وقود 9.2 لتر/ 100 كم، وهو معدل مقبول قياسًا بالإمكانات المحدودة للسيارة.

أوبل أسترا

واحدة من السيارات التي قد لا تراها في حياتك تعمل كتاكسي، إلا أنها تتمتع بمعدل استهلاك وقود جيد 7.9 لتر/ 100 كم، وهو ما يؤهلها لمناطحة رينو لوجان، وإن كانت الأخيرة تتفوق بأنها تمتلك معدل جيد حتى في ظل تشغيل التكييف وغيرها من المزايا والكماليات.