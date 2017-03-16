لأسباب مختلفة.. هذه السيارات الأسوأ في معرض جنيف

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يقترب معرض جنيف الدولي للسيارات من غلق أبوابه بشكل تام، بعد أن شهد ظهور العشرات من الإصدارات الجديدة والمغايرة لتلك التي اعتاد الجمهور عليها، ولا شك أن جمعيها خضع لتقييم الجمهور الذي شاهدها لأول مرة خلال المحفل الدولي للسيارات بالعاصمة السويسرية.

ومع اقتراب المعرض الدولي من إنهاء فعالياته، بدأ تقييم السيارات والإصدارات الجديدة في المعرض الدولي، حيث كشفت مجلة "توب سبيد" المتخصصة في شئون السيارات، عن قائمتها للأسوأ خلال معرض جنيف الدولي للسيارات، وجاء على رأسها..

مزراتي جران توريزمو

إصدار رياضي خاص من السيارة الشهيرة، إلا أنه - وعلى الرغم من كم التعديلات الجديدة - لم يستطع مواكبة السيارات الرياضية الفاخرة الموجودة في العديد من أرجاء المعرض الدولي، وهو الأمر الذي نتج عن محاولة الشركة الإيطالية تقديم مجموعة كبيرة من التقنيات التي سوف تكشف عنها في الجيل القادم، وهو ما يعني أنه سيفقد أهمية بالغة عند عرضه.

رولز رويس جوست إليجانس

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واحدة من السيارات الفاخرة التي ذات الإمكانات المتعلق بالرفاهية إلا أن ما يعاب عليها هو السعر، والذي فاق بعض التوقعات الخاصة بالسيارة، لاسيما وأن الشركة البريطانية تسعى لإعادة اكتشاف نفسها على مستوى المبيعات العالمية.

شيفروليه كمارو

على الرغم من كونها لا تزال في مرحلة المفهوم، إلا أن هناك العديد من الانتقادات التي طالت لون السيارة الشهيرة، خاصة وأنها ظهرت بالأخضر غير الثابت، والذي يتأثر بشكل كبير بالإضاءة في الأوقات المختلفة من اليوم.

سانج يونج XAVL



لم يلق المفهوم الذي أصدرته الشركة الكورية رواجًا واضحًا، خاصة وأنها لم تستطع مواكبة العديد من التقنيات التى تتمتع بها العديد من الإصدارات الرياضية متعددة الأغرض "SUV" والكروس أوفر الموجودة حاليًا في السوق العالمية.