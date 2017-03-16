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فيات تقدم سيارتها «500» بتقنيات أكثر رفاهية

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احتفلت شركة "فيات" الإيطالية بمرور 60 عامًا على ظهور سيارتها "500” منذ أيام قليلة، حيث طرحتها بمواصفات جديدة نسبيًا خلال إصدار جديد خاص بالسيارة الشهيرة.

وبحسب موقع "كار باز" المتخصص في شئون السيارات، فإن الإصدار الجديد للسيارة الإيطالية الشهيرة "500” سيكون مكشوف ومزود بالعديد من السمات التقنية، التي تجعل السيارة تميل بشكل أكبر نحو طابع الرفاهية.

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ويزود الإصدار الخاص بشاشة 7 بوصات تعمل باللمس لعرض المعلومات ونظام بلوتوث وUSB وAUX، بالإضافة إلى تحكم تلقائي في المناخ داخل السيارة والعديد من المميزات التقنية الأخرى والتي لم تظهر في الإصدارات الأولى للسيارة الإيطالية الشهيرة.

وتسعى الشركة الإيطالية لتعزيز موقف سيارتها المدمجة في عدد من الأسواق العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا، أملًا في زيادة حصتها الرسمية من مبيعات تلك الأسواق في المستقبل القريب.

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