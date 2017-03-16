«نيسان» تطرح نسخة رياضية من «سنترا»

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تعكف شركة "نيسان" اليابانية، على وضع اللمسات الأخيرة للإصدار الجديد من سيارتها السيدان الشهيرة "سنترا"، وذلك قبل طرحها بسمات رياضية باسم "سنترا نيسمو".

وبحسب موقع "رولينج أوت"، فإن الشركة اليابانية العملاقة تخطط لتعديل سيارتها التي كشفت عنها لأول مرة عام 2012، بإضافة بعض السمات الرياضية لها، عن طريق نظام تعليق أكثر انخفاضًا يميل إلى الطباع الرياضي الخاص بالشركة اليابانية.

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وزودت «نيسان سنترا نيسمو» بمحرك بسعة 1600 CC يحتوي على 4 سلندر مزود بشاحن "تربو"، وهو الأمر الذي يساعده على ضخ قوة مقدارها 188 حصان، كما تمتلك السيارة معدل استهلاك جيد للوقود 9.5 لتر/ 100 كم، وهو ما يعد معدل جيد للسيارات الرياضية.

وحرصت الشركة على إعطاء «سنترا» بمظهرها الجديد، طابع رياضي متفرد يظهر قوة واضحة، إضافة إلى تعديل نظام نيسان كونيكت والمخصص بالاتصال بتطبيقات الهواتف الذكية.