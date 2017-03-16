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بالصور.. هيونداي تستعد لطرح «i30 Tourer» الجديدة

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نشرت المجلة "أوتو إكسبريس" البريطانية، مجموعة من الصور التجسسية لسيارت هيونداي الكوبيه الجديدة "i30"، والمتوقع أن تكشف عنها الشركة الكورية في 2017.

وبحسب المجلة البريطانية، فإن هيونداي كشفت خلال معرض جنيف الدولي للسيارات نسخة باسم "i30 Tourer" من السيارة ذات الأبواب الخمسة، مشيرة إلى أنها ستكون منافس رئيسي لسيارة فولكس فاجين الشهيرة "جولف" والتي تلقى شعبية واسعة على مستوى الأسواق العالمية.

وأوضحت المجلة البريطانية، أن السيارة الجديدة ستكون مزودة بمحرك 1000 CC ومزود بشاحن "تربو"، كما أن الصور المسربة للسيارة الكورية تشير إلى أنها تنتمي للطراز ذو الظهر الرياضي "Tourer".

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وكانت هيونداي، أعلنت عزمها طرح نسخة جديدة من سيارتها i30 في معرض جنيف الدولي، حيث كشفت الشركة الكورية عن إحدى أكثر سياراتها مواكبة لضوابط ومعايير صناعة السيارات الحديثة في العالم.


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