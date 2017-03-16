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وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية.. ابتعد عن هذه السيارات

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تتصدر عشرات الإصدارات من السيارات في كل عام الأسواق العالمية، وتخضع جميعها لتقييم الجمهور، الذي يقول كلمته الخاصة في السيارة عن طريق الإقبال عليها من عدمه، وهو الأمر الذي يكتب لها شهادة ميلادها كسيارة شهيرة تتمتع بشعبية واسعة، أو يضع فصل النهاية لمسلسل وجودها في الأسواق.

وفي هذا الصدد، أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية، قائمتها الخاصة للسيارات التي يجب الابتعاد عنها في مختلف الأسواق العالمية، وتحديدًا بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وهي أسواق تعتبر واجهات رئيسية للشركات المصنعة للسيارات على مستوى العالم، ومنها:

دودج جراند كارافان

واحدة من السيارات التي لا تزال تعاني من إقناع السوق الأمريكي والأوروبي، وذلك على الرغم من وجود تيار قوي يرغب في شراء هذا الطراز من السيارات الكبيرة، والتي تساعد بشكل أساسي على القيادة في بعض الأجواء غير المألوفة.

فيات 500L

واحدة من السيارات التي طالتها الانتقادات الواسعة لضيق المساحة المخصصة للركاب، خاصة وأنها تصنف كواحدة من السيارات الكروس أوفر متوسطة الحجم، وهو الأمر الذي جعلها تخرج من حسابات شريحة كبيرة من الجماهير، خاصة وأن هناك انتقادات واسعة للمقاعد.

فورد إكسبيديشن

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تعاني السيارة الرياضية متعددة الأغراض "SUV" منذ إعادة طرحها في ثوب جديد قبل 10 سنوات، من صعوبة في الانتشار، خاصة وأن العديد من المنافسين استطاعوا تحقيق نجاحات ملحوظة على مستوى السوق العالمي وفي الولايات المتحدة خاصة دون تحسن في مبيعاتها.

جيب باترويت

ربما ساهمت ضعف الخيارات الفنية الخاصة بمحركات السيارة الرياضية متعددة الأغراض التابعة لعمالقة هذا الطراز في ثوبه "4X4"، حيث  تمتلك السيارة الأمريكية سمات فنية أقل مما يجب أن تكون عليه كسيارة تستطيع السير في الطرق الوعرة والصحراوبة تعمل بتقنية الدفع الرباعي.

ميتسوبيشي ميراج

وصفتها تقارير الاستهلاك الأمريكية بأنها الأضعف تقييمًا وسط العديد من السيارات التي تنتمي للطراز المضغوط من السيارات الهاتشباك، وهو الأمر الذي لم يساعد في انتشارها بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الأسواق الأوروبية.

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