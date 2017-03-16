صور| «بسعر 2.2 مليون جنيه استرليني».. شركة صينية تكشف عن سيارة خارقة

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تعرضت سيارات الديزل للكثير من التدقيق في الآونة الأخيرة، خصوصا في الأشهر الـ18 الماضية وذلك بعد فضيحة انبعاثات فولكس واجن الشهيرة، بيد أن شركة Techrules الصينية كشفت عن سيارة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، خلال معرض جنيف للسيارات 2017.

وحسبما ذكر موقع ديلي ميل البريطاني تعتمد السيارة على محرك كهربائي للوصول إلى سرعتها الفائقة والمقدرة بـ217 ميل لكل ساعة، فضلا عن نظام التوربينات الذى يعمل بالديزل لشحن البطاريات.

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الدفعة الأولى من السيارات سيتم بناؤها في إيطاليا، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون 12 شهرا، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 2.2 مليون جنيه أسترليني.

بالنسبة للمواصفات التقنية فتعتمد هذه السيارة على محرك بقوة 1.287 حصان وتتسارع السيارة من 0 إلى 62 ميل لكل ساعة في 2.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 217 ميل لكل ساعة.