أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

صور| «بسعر 2.2 مليون جنيه استرليني».. شركة صينية تكشف عن سيارة خارقة

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعرضت سيارات الديزل للكثير من التدقيق في الآونة الأخيرة، خصوصا في الأشهر الـ18 الماضية وذلك بعد فضيحة انبعاثات فولكس واجن الشهيرة، بيد أن شركة Techrules الصينية كشفت عن سيارة جديدة تعمل بالديزل والكهرباء، خلال معرض جنيف للسيارات 2017.

وحسبما ذكر موقع ديلي ميل البريطاني تعتمد السيارة على محرك كهربائي للوصول إلى سرعتها الفائقة والمقدرة بـ217 ميل لكل ساعة، فضلا عن نظام التوربينات الذى يعمل بالديزل لشحن البطاريات.

شاهد أيضا

الدفعة الأولى من السيارات سيتم بناؤها في إيطاليا، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون 12 شهرا، ومن المتوقع أن يصل سعرها إلى 2.2 مليون جنيه أسترليني.

بالنسبة للمواصفات التقنية فتعتمد هذه السيارة على محرك بقوة 1.287 حصان وتتسارع السيارة من 0 إلى 62 ميل لكل ساعة في 2.5 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 217 ميل لكل ساعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»