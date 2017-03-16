بماسك الفراولة وملح البحر.. طرق غريبة لإزالة بقع الوجه السوداء

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لا شك أن البقع السوداء تمثل مصدر مضايقة للعديد من السيدات في العالم، فعلى الرغم من صغر حجمها، إلا أنها قد تترك بصمة سيئة على المظهر العام والشكل الخارجي، ويحول دون تمتع الأنثى بجمالها.

وتواجه السيدات يوميًا عشرات الحالات والوصفات التي تضع نصائح وتركيبات خاصة للتخلص من تلك البقع السوداء سواء على مستوى الوجه أو في باقي الجسم، وهو الأمر الذي يبدو مخجلًا ولا يساعد السيدات في الظهور بالمظهر اللائق الذي يفضلونه، وفي هذا السياق، ذكرت شبكة "NDTV" الهندية مجموعة من الوصفات المغايرة للمساعدة في التخلص منها..

ملح البحر

هي وصفة هندية في الأساس، تستخدم عن طريق تسخين مياه البحر وإضافة قدر من زيت الزيتون، ثم وضعه على البقعة مباشرة، وهو ما سيؤدي إلى اختفائها، خاصة وأن ملح البحر الذي يباع في بعض المحلات المتخصصة بالعطارة يملك فوائد خاصة للجلد، ويخلصه من السموم والجلد الميت.

زيت اللوز

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تعتمد الوصفة على الفوائد التي تصاحب استخدام زيت اللوز، حيث يضاف إلى حليب مغلي كامل الدسم ونصف كوب شوفان، ثم يضاف لعمل ماسك حيوي ضد البقع السوداء، وهو لا يحمل البشرة مزيد من المتاعب أو الإجهاد.

ماسك الجسم

يستخدم هذا الماسك في الهند لتغطية كامل الجسم، ويتكون من شوفان وملعقة عسل وحليب بارد، وخلطهم جيدًا مع إضافة عجينة اللون وبعض النعناع، وهي وصفة للبشرة الحساسة وقد لا تكون مؤثرة مع نظيرتها القوية.

ماسك الفراولة

يستخدم من خلال عصر الفراولة وتصفيتها من الحبيبات الصغيرة، ثم إضافة بعض زيوت زهرة الياسمين الشهيرة، وخلطها جيدًا برفقة بعض جزيئات البابايا، ثم تركها لمدة ربع ساعة، قبل استخدامها على الوجه بشكل أساسي لإزالة البقع.