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دراسة: «الغناء» للجنين فى الرحم يقلل بكاءه بعد الولادة

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التحرير

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أظهرت دراسة علمية، التي نشرت في مجلة Women and Birth العلمية، أن الأمهات التي تغني لأطفالها قبل أو بعد الحمل يقلل من بكائهم بعد الولادة.

وحسبما ذكر موقع healthymummy، المعني بالصحة، أخضع  الباحثون في جامعة ميلان 170 امرأة في مرحلة ما قبل الولادة لتلك الدراسة، وكانت جميع تلك النساء حوامل في الأسبوع الـ24 وقسمهم الباحثون إلى مجموعتين.

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قامت المجموعة الأولى بالغناء لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة الحمل، ولم تقوم الأخريات بذلك.

وأظهرت النتائج أن الأطفال ممن تلقوا الغناء من جانب أمهاتهم كان معدل البكاء لديهم 18.5 في المائة، في حين أن الرضع ممن لم يتلقوا الغناء كان معدل البكاء لديهم 28.2 في المائة.

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التحرير

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