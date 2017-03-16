دراسة: عدم استمتاع الطفل بالنوم يعرضه لاضطرابات في السلوك

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أثبتت دراسة علمية حديثة أن الاضطرابات التي تصاحب سلوك الطفل في سن من 5 إلى 12 عامًا، تكون ناتجة عن فقر النوم.

وبحسب صحيفة "هيندوستان تايمز" الهندية، فإن الدراسة التي أجريت فى مستشفى ماسجينرال للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية، أكدت أن الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في السلوك سواء بسوء التصرف أو انخفاض معدلات الذكاء، قد تكون متأثرة بفقر النوم.

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وعرفت الدراسة الأمريكية فقر النوم بأنه ليس متعلقًا فقط بعدد الساعات القليلة التي ينامها الطفل، ولكن يلمس بشكل أساسي مدى عمق النعاس للطفل، مشيرة إلى أن العاملين يؤثران بشكل أساسي على اضطراب سلوك الطفل.

وأوضحت الدراسة أن الاضطرابات التى تصاحب الطفل في هذه المرحلة العمرية من 5 إلى 12 عامًا، قد تكون مؤثرة في مراحل متلاحقة من العمر، إذا ما لم يعتن الوالدان بنومه وتوفير الأجواء الهادئة التي تسمح له بالاستمتاع بالنوم.