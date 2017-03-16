مراقب ومدير ومخطط.. 8 وظائف تتربع على عرشها المرأة

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احتفل العالم أمس باليوم العالمي للمرأة، وبهذه المناسبة عرض موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي قائمة بالوظائق التي تشغلها النساء وتحظى من خلالها برواتب عالية..

وكشف التقرير الذي أعدته شركة "PayScale" نسبة النساء التي تشغل تلك الوظائف وكذلك متوسط الأجور شهريًّا، والذى سنستعرض أبرز نقاطه فى النقاط التالية..

مدير التصنيف



يقوم العاملون في هذا المجال بتحديد خطط للمنتجات في الشركة، وتصل نسبة النساء فيه إلى 42٪، ومتوسط أجرها 90,400 دولار.

مسئول مواقع إنترنت وتسويق إلكترونى



وتقوم الوظيفة على البحث في تحسين سبل تفاعل المستخدم النهائي مع برامج الكمبيوتر لزيادة رضا العملاء والولاء للعلامة التجارية، وتصل نسبة النساء العاملات بها إلى 65٪، ومتوسط أجرهن 91,300 دولار.



مدير المشروع



وهم الموكلون بالوظائف الرقابية للشركات الكبيرة، وتصل نسبة النساء العاملات فى هذا المجال إلى 42٪، ومتوسط أجرهن 91,700 دولار.

مدير الشؤون التنظيمية



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تعيد النظر في السياسات الداخلية التي تتعلق عادة بتصنيع واختبار وتسويق وموثوقية المنتجات للتأكد من أنها آمنة للاستخدام وأنها تعمل بالشكل المطلوب، ونسبة النساء العاملات بهذه المهنة 67٪، ومتوسط أجرهن 91,800 دولار.

كبير إخصائي البحوث السريرية



وتعتمد على القيام بعمليات البحوث السريرية بهدف تطوير عقاقير جديدة، ويعمل بهذا المجال 73٪ من النساء ومتوسط أجرهن 92,900 دولار.

مدير قسم المراجعة الداخلية للحسابات



إجراء عمليات تقييم المخاطر للشركات مع التركيز بشكل خاص على الشؤون المالية للشركة، ونسبة النساء العاملات بهذه المهنة 44٪ ومتوسط أجرهن 93,000 دولار.

ممرضة متدربة

ممرضات مسجلات يؤدين العديد من نفس وظائف الأطباء المرخصين، كما لهن القدرة على علاج وتشخيص الأمراض والحالات المرضية ووصف الأدوية.

تصل نسبة النساء العاملات بهذه المهنة إلى 90٪، ومتوسط أجرهن 94,600 دولار.

نائب الرئيس للموارد البشرية



ودورها مراقبة العقود وتطوير سياسات خطية للشركة ومراقبة الامتثال بالمسائل القانونية المتعلقة بالقوى العاملة، نسبة النساء بها 70٪ وأجرهن المتوسط: 105,000 دولار.