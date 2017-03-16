«شيخوخة» عمرو دياب وأول ظهور لكندة.. أبرز لقطات عزاء والد خالد سليم

التحرير

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تلقى الفنان خالد سليم واجب العزاء في والده محمد سليم، الذي رحل عن عالمنا الأحد الماضى، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وأقيم العزاء بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، ونرصد خلال التقرير التالي أبرز لقطات العزاء التي أثارت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

عمرو دياب يهرب من الكاميرات

حرص الفنان عمرو دياب على حضور عزاء والد الفنان خالد سليم، ومواساته، ولكن بمجرد وصوله حاولت الكاميرات التقاط بعض الصور له، وهو ما حاول حراسه الشخصيين منعه، واضطر عمرو إلى الدخول من الباب الخلفي للعزاء.

ظهور كبر السن على "الهضبة"

لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور معالم كبر السن على عمرو دياب، بينما يحرص دائمًا على الظهور بشكل أكثر شبابًا.

"أبو هشيمة" أول الحاضرين

حرص أيضًا رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على تقديم واجب العزاء، فكان من أوائل الحضور الذين وقوفوا بجانب خالد سليم، نظرًا لعلاقة الصداقة التي تجمع الثنائي.

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ظهور خاص لإيهاب فهمي

على الرغم من قلة ظهوره الإعلامي، حرص أيضًا الفنان إيهاب فهمي على تقديم واجب العزاء، وظهر وهو يحمل مصحفًا في يده، ما جعله يعيد إلى أذهان جمهوره دوره في "الأب الروحي".

كندة علوش وعمرو يوسف

قدم أيضًا الفنان عمرو يوسف واجب العزاء برفقة زوجته الفنانة كندة علوش، ويعتبر ذلك أول ظهور رسمي لهما بعد زواجهما في يناير الماضي.

تامر حبيب

فاجأ السيناريست تامر حبيب الجمهور بظهوره في العزاء بشكل أنحف مما كان عليه، حيث يبدو أنه يخضع لنظام غذائي جعله يفقد جزءًا كبيرًا من وزنه.