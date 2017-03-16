هدده «داعش» بالقتل.. وهذا اسمه الحقيقي.. 16 معلومة عن «شعبولا»

التحرير

بعفويته وحضوره اللافتين، استطاع جذب اهتمام الناس به، فتقبلوه كما هو رغم الموهبة الغنائية المتواضعة من وجهة نظر البعض، لكن صدق كلمات أغنياته التي يغنيها بصحبة لحن واحد، عملت على تقاربه من الجمهور بل وكبار الشخصيات العامة فى وقت وجيز، فأصبح من أشهر المطربين الشعبيين في مصر.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن المطرب الشعبي "شعبان عبد الرحيم" الشهير بـ"شعبولا":

1- اسمه الحقيقي قاسم عبد الرحيم، لكنه اشتهر باسم "شعبان عبد الرحيم".

2- ولد في 15 مارس عام 1955 بمحافظة الشرقية.

3- نشأ في أسرة فقيرة، وكان أكبر إخوته من الذكور، وله أختان أكبر منه.

4- لم يتلق أي تعليم مدرسي، لكنه التحق بـ"كتّاب" الشيخ سيد في منطقة الشرابية، وحفظ بعض الآيات من القرآن الكريم.

5- عمل والده "مكوجيا"، وورث عنه "شعبان" المهنة، حيث بدأ حياته كـ"مكوجي" قبل أن يتجه لمجال الغناء.

6- أوضح في حوار صحفي أن ظروف والده المادية حالت دون تلقيه التعليم هو وجميع إخوته، ولكنه أضاف: "كان نفسى أتعلم.. التعليم ده نص الدنيا بس إحنا علمتنا الدنيا كتير، لكن العلام برده حاجة تانية.. كان نفسى ألبس مريلة وأروح المدرسة زى باقى العيال اللى كانوا بييجوا يكووا عندنا مرايلهم.. كنت باكوى المريلة وأنا نفسى ألبسها".

7- كان يحلم بأن يكون ضابط شرطة.

8- عشق منذ صغره اللعب بـ"الطيارة الورق"، حتى إنها تسببت في سقوطه ذات يوم من الدور الثاني، وكسر ذراعه وجرح رأسه، لافتًا إلى أنه لا يزال يلعب بها حتى هذا اليوم.

9- ذكر قصة اتجاهه للغناء فقال: "من صغرى كنت باقلّد محمود شكوكو وبالبس الطرطور والجلابية وأغنى أغانيه وكان مثلى الأعلى وكنت باحلم أبقى مطرب زيه، وبدأت أغنى فى الأفراح لحد ما غنيت أغنية أحمد حلمى اتجوز عايدة وفرقعت وعملت شريط".

10- روى أن أول قصة حب في حياته كانت من "بنت الجيران" حينما كان عمره 14 عامًا وطلب خطبتها، لكن تفاوت المستوى المادي حال دون ذلك، وتمت خطبتها على شخص آخر، موضحا: "دى كانت أول صدمة فى حياتى، لكن بعدها اتجوزت بنت خالى وحبيتها".

11- أنجب "شعبولا" بنتًا و5 أولاد يعملون جميعًا في مجال الغناء، وهم: "عصام، خميس، عبد الرحيم، عدوية، وسيد".

12- يعاني ابنه "سيد" من إعاقة بصرية تسببت في بكاء والده على الهواء، بعد غنائه بشكل مؤثر لجورج وسوف خلال لقاء تليفزيوني على قناة "الحياة".

13- اشتهر بأغانيه التى ارتبطت بمعظم المناسبات السياسية التي مرت بها مصر، لكنه حقق نجاحًا كبيرًا من خلال أغنية "أنا بكره إسرائيل"، التي كان لها صدى واسع داخل مصر وخارجها.

14- أكد حبه الشديد لأمين عام جامعة الدول العربية السابق "عمرو موسى"، وبرر ذلك قائلًا: "ولا واحد بيعجبنى غير عمرو موسى، ولا واحد كلامه بيخش دماغى، كل واحد بيتكلم النهارده وينسى كلامه بكره ويغيره ويقول ما قلتش"، موضحًا أنه التقى به مرات عديدة في مكتبه، كما عزمه على الغداء.

15- تلقى تهديدًا بالقتل بعد هجومه على تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى أغانيه، وأوضح ذلك في مداخلة هاتفية على قناة "التحرير"، قائلًا: "اتصل بيا شخص كنت فاكره فلسطيني من لهجته، أو واحد بيهزر معايا، فهددني بعدها، ومارضيتش أكتّر معاه في الكلام"، وسأله هذا الشخص لماذا قام بإذاعة تلك الأغنية التي تتضمن هجومًا على تنظيم داعش"؟

16- تلقى صدمة قوية بعد وفاة زوجته وأم أبنائه التي عاشت معه ظروفًا عصيبة قبل الشهرة، حتى إنه بات يبكي فقدانها في جميع اللقاءات التليفزيونية التي ظهر خلالها، وتعهد بعدم الزواج مرة أخرى، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرًا صورًا مع امرأة قالوا إنها زوجته الجديدة، لكنه نفى حقيقة ذلك الأمر.