أوقفه «السادات» عن العمل ورفض التعيين بالكلية.. ما لا تعرفه عن «عم إسماعيل»

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يدين له الكثير من نجوم الدراما، بعد أن اكتشفهم وقدمهم لأول مرة في أعمال من إخراجه، كما يدين له جمهور الدراما المصرية لإمتاعهم في روائع المسلسلات وعلى رأسها "ليالي الحلمية" بأجزائها الخمسة، والتي أصبحت علامة مسجلة في تاريخ الدراما المصرية.

"التحرير لايف" يرصد لكم 12 معلومة عن المخرج الكبير الراحل "إسماعيل عبد الحافظ" فى التقرير التالى..

1- ولد بمحافظة كفر الشيخ، يوم 15 مارس عام 1941.

2- حصل على ليسانس الآداب قسم اللغات الشرقية من جامعة عين شمس بتقدير "جيد جدًّا"، ولكنه رفض التعيين معيدًا بالكلية لمجرد تلقيه خطابًا يفيد باعتماده للعمل بالإذاعة والتليفزيون.

3- بدأ العمل كمخرج بقسم رقابة الأطفال في التليفزيون المصري، ثم مخرجًا برقابة المسلسلات، ومن بعده مساعد مخرج حتى عام 1969، إلى أن أصبح مخرجًا للأعمال الدرامية عام 1970.

4- خاض أولى تجاربه الإخراجية منفردًا من خلال مسلسل بعنوان "الناس والفلوس"، إلا أنه تم إيقافه بعد عرض الحلقة السابعة.

5- قدم مسلسلًا بعنوان "الحب والحقيقة"، وفيه انتقد السلطة الحاكمة في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فأمر الرئيس بإيقاف "عبد الحافظ" عن العمل لمدة 5 سنوات بدءًا من عام 1980.

6- شكل مع السيناريست أسامة أنور عكاشة ثنائيًا فنيًّا ناجحًا، وأثرى ذلك التعاون عن العديد من الأعمال التليفزيونية الخالدة ومنها: "الشهد والدموع، ليالي الحلمية، امرأة من زمن الحب، الوسية، العائلة، حدائق الشيطان".

7- صرح في لقاء مع نشرة أخبار "روتانا"، بأن مسلسلي "ليالي الحلمية"، و"الشهد والدموع"، درّة الأعمال الدرامية المصرية والعربية، وتشهد على ذلك نسب المشاهدة العالية.

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8- اجتمع نجوم الفن على تلقيبه بـ"عم إسماعيل" لفضله في اكتشاف العديد منهم، من خلال تقديمهم للمرة الأولى في مسلسلاته، أبرزهم "آثار الحكيم، وهشام سليم، وممدوح عبد العليم، ومحمد رياض، وعبلة كامل، ومنى زكي، ونشوى مصطفى، وياسمين عبد العزيز وطارق لطفي".

8- كان يرى أن اكتشاف مواهب جديدة ليس مغامرة، بل تفعيل لخبرة السنين، والتزامًا واجبًا تجاه الشباب الذين يحتاجون فرصة لإثبات الذات.

9- تعرض لهجوم من قبل الفنانين بعد اختياره للنجم السوري جمال سليمان كي يجسد دور البطولة في مسلسل "حدائق الشيطان"، رغم أن أحداثه تدور في الصعيد، وتوقع الكثيرون أن العمل لن يلقى أي نجاح، ولامه آخرون على تفضيل نجوم العرب على المصريين، وكانت النتيجة تحقيق المسلسل لأكبر نسبة مشاهدة عام 2009.



10- عرف عنه جديته في العمل حتى مع ابنه الفنان "محمد عبد الحافظ"، الذي روى في لقاء صحفي موقف لن ينساه مع والده، قائلًا: إنه ذهب إلى الاستوديو خلال تصوير مسلسل "أهالينا"، ولم يكن مستعدًا للدور بشكل جيد، فقام والده بإهانته أمام فريق عمل المسلسل كاملًا، وكان ذلك درسًا قاسيًا ولكنه تعلم منه كثيرًا".

11- يعتبر الكثيرون أن نهاية إبداعات المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ كانت في فبراير 2010، حين توفى صديق عمره وزميل دراسته الثانوية بكفر الشيخ السيناريست أسامة أنور عكاشة.

12- توفي صباح يوم 13 سبتمبر 2012 عن عمر ناهز الـ71 عامًا في باريس بعد صراع قصير مع المرض استدعى حجزه بالمستشفى منذ أول أيام عيد الفطر، ودفن في مقابر عائلته بقرية الخادمية بمحافظة كفر الشيخ.