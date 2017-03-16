أحرج «مبارك» حتى احمر وجهه وخدعه «الشعراوي».. 3 حكايات من دفتر «جاد الحق»

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نشأ في منزل ريفي بقرية "بطرة" في محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم كاملًا، فأهله ذلك باقتدار للالتحاق بالأزهر الشريف، فشد رحاله إلى طنطا؛ للدراسة بالمعهد الأحمدي، ولم يكن عمره قد تجاوز الـ13 عامًا، فحصل على الشهادة الابتدائية عام 1934، ومن بعدها الإعدادية، لينتقل بعد ذلك للعيش في غرفة صغيرة بالقرب من جامع ابن طولون، حيث اجتاز الثانوية بمعهد القاهرة، ثم التحق بكلية الشريعة، وما إن تخرج فيها حتى بدأت رحلة كفاحه التي تكللت في النهاية بجلوسه على كرسي شيخ الأزهر لمدة 14 عامًا، حتى وافته المنية في 15 مارس 1996، عن عمر ناهز التاسعة والسبعين.

وفي التقرير التالي، يرصد لكم "التحرير لايف" 3 حكايات من دفتر حياة الإمام الراحل، جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر في الفترة ما بين (1982-1996).

القدس.. لا سلام مع المغتصبين

كانت قضية القدس تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الإمام الراحل، وتسبب ذلك في إحراج مصر دبلوماسيًا، بدأ حينما أصدر الشيخ جاد الحق بيانًا شديد اللهجة، رفض خلاله قرار الكونجرس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مدينًا الاعتداء الصهيوني على الأراضي المحتلة فقال: "إن أمريكا تزعم أنها صديقة كل العرب، وهي أصدق في صداقتها بإسرائيل تؤيدها وتدفعها لمزيد من العدوان علي العرب وحقوقهم.. إن الأزهر الشريف يرفض هذا القرار الظالم من أمريكا.. ولكن هذا القرار أكد أن دعاة السلام صاروا دعاة للغدر والاغتيال للأرض والعرض والمقدسات".

كما رفض الإمام الراحل سياسة التطبيع مع إسرائيل قائلًا: "لا سلام مع المغتصبين اليهود، ولا سلام إلا بتحرير الأرض العربية"، متابعًا: "إن من يذهب إلي القدس من المسلمين آثم آثم.. والأولي بالمسلمين أن ينأوا عن التوجه إلي القدس حتي تتطهر من دنس المغتصبين اليهود"، وبناء على ذلك دعا البابا شنودة بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، هو الآخر المسيحيين لعدم زيارة القدس.

وبلغت ذروة إحراجه للحكومة المصرية، حينما رفض استقبال الرئيس الإسرائيلي آنذاك "عيزرا وايزمان" إبان زيارته للقاهرة، كما رفض ما تردد عن حصول إسرائيل على مياه النيل من خلال مشروع ترعة السلام، وحينها قال مقولته الشهيرة: "إن حصول إسرائيل علي مياه النيل أصعب من امتلاكها سطح القمر".

ضحك عليه الشعراوي

الشيخ جاد الحق جمعته علاقة وطيدة بالإمام محمد متولي الشعراوي، حتى إن الأخير كان دومًا يقبل يديه فور رؤيته، رغم فارق السن بينهما، والذي يصل إلى 6 سنوات، الأمر الذي كان يسبب لـ"جاد الحق" حرجًا، حيث لم يخجل الشعراوي من فعل ذلك حتى أمام كاميرات التلفزيون، على مرأى ومسمع من الجميع.

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استحلفه "جاد الحق" بأن يكف عن فعل ذلك، فقال له الشعراوي: "لم ولن أكف عن تقبيل يد شيخ الأزهر الذي هو شيخي وشيخ الإسلام والمسلمين"، وحينما عاود "الشعراوي" تكرار ذلك الفعل، قال له الشيخ جاد الحق: "والله لا يجوز يا مولانا الشيخ الشعراوي ان تقبل يدي فأنت عالم جليل ولكم مكانتكم العلمية والعالمية إضافة إلى أنكم أكبر منا سنا ومقاما"، فرد عليه الآخر: "ألم أقل لفضيلتكم أنني لا أقبل يدكم يا مولانا، بل أقبل يد شيخ الإسلام والمسلمين"، وكان ذلك في احتفالية لتكريمهما في محافظة الدقهلية، مسقط رأسيهما، فضج الحضور تصفيقًا.

مرت الأسابيع وفوجئ "الشعراوي" بدخول الشيخ جاد الحق عليه أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه الشهير "خواطر الشعراوي"، فطلب الأخير من المخرج إيقاف التصوير، وهرع كعادته لتقبيل يد الشيخ "جاد الحق"، وبنظرة ثاقبة قرأ ما يجول بخاطره، حيث قد قرر في نفسه أن يفوت الفرصة علي الشيخ الشعراوي بأن يقوم بخطف يده بسرعة عند المصافحة، وهنا تظاهر "الشعراوي" باختلال توازنه، فأمسكه "جاد الحق" من يديه حتى لا يسقط على الأرض، فسارع "الشعراوي" بتقبيل يديه، وحينها قال شيخ الأزهر: "تاني يا مولانا؟"، فقال له الشيخ الشعراوي: "ألم اقل لفضيلتك أنك شيخ الإسلام والمسلمين، لقد توقعت ما تفكر فيه فقبلتها بتمكين وأعدك يا مولانا بأنني لم ولن أكف عن فعل هذا ما دمت حيا؟".

والغريب أن الشيخ جاد الحق قد كتب في وصيته بأن الذي يصلي عليه هو الشيخ الشعراوي، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تحامل "الشعراوي" على نفسه، وشارك أسرته ليلة العزاء بمحافظة الدقهلية.

إحراجه لـ«مبارك»

طبقًا لكلام المحيطين به آنذاك، فقد كانت علاقة الشيخ جاد الحق جيدة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وقد قيل إن الأخير هو من جاء بالشيخ الراحل في منصب المفتي، وقت أن كان هو نائبًا لرئيس الجمهورية، لكن ذلك لم يمنع وقوع الصدامات بينهما وقت أن أصبح "مبارك" رئيسًا للبلاد.

الحكاية بدأت حينما طلب "مبارك" من الشيخ "جاد الحق" إصدار فتوى رسمية من الأزهر تبيح فوائد البنوك، وكان ذلك في القصر الجمهوري، فقال له الرئيس: "باقولك إيه يا مولانا البنوك قربت تفلس والناس لا تضع أموالها بالبنوك.. عايزين فتوي من فضيلتك تنقذ الاقتصاد المنهار وتحلل وضع الفلوس في البنوك لأن الناس بتضع كل ثقتها في الأزهر ودي ضرورات برضه"، فما كان من الشيخ إلا أن انتفض واقفًا موجهًا ردًا عليه: "ومن قال لك إني أحرم أو أُحلل؟ إن الذي يُحلل أو يُحرم هو الله ولن تتغير فتواى أبدًا أبدًا بتحريم فوائد البنوك".

يقول الحاضرون للاجتماع إن وجه "مبارك" أحمر من شدة الإحراج، حتى إنه قال للشيخ: "يا مولانا ده أنا كنت باهزر!"، ليرد عليه الأخير بلهجة شديدة: "هذا موضع لا مجال للهزل فيه"، وخشي المتواجدون في القصر من التعرض بالكلام لشيخ الأزهر أو محاولة تهدئته حتي لا ينالهم ما نال "مبارك"، فساد الصمت قاعة الاجتماع حتي انصرف شيخ الأزهر، وظلت الحكاية تُروي سرًا في جنبات القصر لفترة طويلة.