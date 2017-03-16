حكم على والدها بالإعدام وأمها «ألمانية».. 9 معلومات عن زوجة «عاطف عبيد»

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قبل أيام قليلة أثارت السيدة نجد خميس أرملة رئيس الوزراء السابق "عاطف عبيد" جدلًا واسعًا، بعد اتهام دار أيتام "إشراقة" التي تملكها السيدة "نجد" وتتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، بتعذيب 16 طفلًا والاعتداء عليهم جسديًّا وجنسيًّا من قبل بعض المشرفين على الدار.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن أرملة "عاطف عبيد"..

1- اسمها بالكامل "نجد محمد خميس حميدة".

2- والدتها تحمل الجنسية الألمانية.

3- والدها هو الدكتور الصيدلي "خميس حميدة"، الوكيل السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

4- عقب محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فيما عرف بـ"حادث المنشية" عام 1954، حكم على والدها بالإعدام لكن من حسن حظه أنه لم يطبق عليه الحكم.

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5- لديها ابن وابنة، هما الدكتور وليد عاطف عبيد مدرس جراحة العظام في قصر العيني، أما ابنتها فتدعى "نورا" وهي خريجة الجامعة الأمريكية.

6- تدرّس الدكتورة نجد خميس التمويل وإدارة الأعمال بأكاديمية السادات.

7- لها عدد من الكتابات والمجلدات في مجال الاقتصاد والتمويل، بعضها بمشاركة زوجها الراحل عاطف عبيد.

8- عقب قيام ثورة 25 يناير عام 2011، منعت هي وزوجها وأولادها من السفر للخارج أو التصرف في أموالهم على خلفية اتهام عاطف عبيد بالكسب غير المشروع.

9- في يوليو عام 2011 قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع استدعاءها للتحقيق معها حول مصادر ثروتها، و لكن أفرج عنها بعد الكشف عن حساباتها السرية بالداخل والخارج.