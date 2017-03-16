أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
كيليني لبرشلونة: «لاعبو يوفنتوس لا يخافون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

حكم على والدها بالإعدام وأمها «ألمانية».. 9 معلومات عن زوجة «عاطف عبيد»

Google+ Print
حكم على والدها بالإعدام وأمها «ألمانية».. 9 معلومات عن زوجة «عاطف عبيد» حكم على والدها بالإعدام وأمها «ألمانية».. 9 معلومات عن زوجة «عاطف عبيد»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قبل أيام قليلة أثارت السيدة نجد خميس أرملة رئيس الوزراء السابق "عاطف عبيد" جدلًا واسعًا، بعد اتهام دار أيتام "إشراقة" التي تملكها السيدة "نجد" وتتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، بتعذيب 16 طفلًا والاعتداء عليهم جسديًّا وجنسيًّا من قبل بعض المشرفين على الدار.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها البعض عن أرملة "عاطف عبيد"..

1- اسمها بالكامل "نجد محمد خميس حميدة".

2- والدتها تحمل الجنسية الألمانية.

3- والدها هو الدكتور الصيدلي "خميس حميدة"، الوكيل السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

4- عقب محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فيما عرف بـ"حادث المنشية" عام 1954، حكم على والدها بالإعدام لكن من حسن حظه أنه لم يطبق عليه الحكم.

شاهد أيضا

5- لديها ابن وابنة، هما الدكتور وليد عاطف عبيد مدرس جراحة العظام في قصر العيني، أما ابنتها فتدعى "نورا" وهي خريجة الجامعة الأمريكية.

6- تدرّس الدكتورة نجد خميس التمويل وإدارة الأعمال بأكاديمية السادات.

7- لها عدد من الكتابات والمجلدات في مجال الاقتصاد والتمويل، بعضها بمشاركة زوجها الراحل عاطف عبيد.

8- عقب قيام ثورة 25 يناير عام 2011، منعت هي وزوجها وأولادها من السفر للخارج أو التصرف في أموالهم على خلفية اتهام عاطف عبيد بالكسب غير المشروع.

9- في يوليو عام 2011 قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع استدعاءها للتحقيق معها حول مصادر ثروتها، و لكن أفرج عنها بعد الكشف عن حساباتها السرية بالداخل والخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»