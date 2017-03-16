«خيرا تعمل شرا تلقى».. أزمات تورط فيها «أبو زهرة» بسبب طيبته

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يعتبر الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، أحد أهم نجوم الدراما المصرية، له في رصيده الفني أكثر من 200 مسلسل، وبرغم ذلك دائمًا ما يرى نفسه أنه لا يزال يمتلك الكثير والكثير للتليفزيون على عكس السينما التي يمقتها.

ويعد الفنان الكبير "أبو زهرة" من أكثر الفنانين الذين حظًا سيئًا، فبرغم ابتعاده عن الإعلام وافتعال الأزمات على عكس العديد من النجوم الآخرين، إلا أنه تورط في بعض الأزمات بسبب طيبته ونيته السليمة، حيث أنه ينطبق عليه المثل الشعبي الشهير "خير تعمل شر تلقى".

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز الأزمات التي تعرض لها "أبو زهرة" بسبب سوء الحظ، والتي انقلب فيها الموقف من حسن نية إلى اتهامات وسوء تفاهم.

حاول دعم السياحة فاتهم بالسب والقذف

تلقى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، دعوة لحضور حفل "جيدون كريمر" في مصر، وهو أحد أعظم عازفي الكمان في العالم، والذي حضر إلى مصر من أجل تصوير فيلم تسجيلي حول زيارتهم لأكثر من بلد من بينها مصر، على أن يعرض الفيلم عبر أكثر من محطة تلفزيونية حول العالم.

وكان "أحمد أبو زهرة" منظم الحفل وهو نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وقام بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار من أجل إعداد الترتيبات، خاصة أن الحفل كان يقام بقصر محمد علي بمنطقة المنيل بالقاهرة، على أن تذهب إيراداته لصالح صندوق "تحيا مصر".

وشهد الحفل سوء تنظيم مخزي، بعدما علم نجل الفنان الكبير أن هناك اعتراضات من مسؤولي المتحف، فيما يخص عدد الحضور واشترطوا أن يكون الحضور بعدد أقل بكثير مما كان متوقعًا، وذلك قبل انطلاق الحفل بساعات.

وأوضح عبد الرحمن أبو زهرة، أن الحفل انتهى باتهامه هو ونجله بسب وقذف وزير الآثار ومسؤولي قصر محمد علي، وتم القبض عليهما وتحرير محضر للثنائي ولم يغادرا قسم الشرطة سوى في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي للحفل.

حاول مساعدة شباب معهد السينما "مجانًا" فتورط في قضية سياسية

اتهم الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وتعرض لهجوم شرس بعد ظهوره في فيلم قصير عنوانه "محاصر"، وهو مواليًا لجماعة الإخوان، وكان قريب من المساءلة القانونية بسبب مشاركته أو "بطولته" في الفيلم.

ونفى الفنان الكبير، ما تردد حول انتمائه للجماعة، موضحًا، أنه حاول مساعدة بعض الطلبة في معهد السينما، بينما استغلوا مساعدته لهم وخدعوه، وغيروا في المادة المصورة لكي يظهروه وكأنه ينتمي للجماعة المحظورة.

وحول تفاصيل الواقعة، قال أبو زهرة: "لقد استغلني عددًا من طلاب معهد السينما عن طريق الاتفاق معي على المشاركة في فيلم قصير يحمل اسم محاصر على أساس أنه مشروع للتخرج مطلوب منهم، وبعد الاتفاق والتصوير فوجئت بالفيلم يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي وأظهروني مواليا للإخوان ولقضيتهم".

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وأضاف: "وأظهروا الإخوان بأنهم ضحايا للأجهزة السيادية، ومحاولات وسائل الإعلام، خاصة الفضائيات، في شيطنة الجماعة وإلصاق التهم الباطلة بها".

وتابع: "المشهد في الفيلم يمثل حنين البطل لحفيده الذي أقوم بدوره، ويتم القبض عليه ظلمًا وسط مظاهرة أو أعمال شغب، وتم اعتباره إرهابيًا، وهو ينظر إلى شاشة التيلفزيون محاولاً تحريره مما هو فيه، ولذلك يمد يده للشاشة ليعاونه، ولكننى فوجئت بمشاهد لمذيعين وإعلاميين كبار، وتغيير النص المتفق عليه ليخدم قضية خاسرة".

وعن رد فعله، بعد انتشار الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، قال أبو زهرة: "أصابتني حالة من الحزن والاستياء وكان الخبر صادمًا لي بل لزملائي وجمهوري ووسائل الإعلام، لذلك استلزم الأمر الرد سريعًا لتوضيح ما حدث، فوافقت على الظهور مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه العاشرة مساءً في حين لم تهتم كثير من البرامج الأخرى".

انسحابه من فيلم "حب البنات"

من المعروف عن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مقته الشديد للسينما وعدم شغفه بها، على عكس حبه الجارف للدراما والتلفزيون، ورغم ذلك وافق على مشاركة الفنانة ليلى علوي في فيلم "حب البنات"، بحكم الصداقة التي تجمع بينهما.

وكالعادة انقلب الأمر عليه، فبعد أن وافق على المشاركة في الفيلم، حدثت أزمات بينه وبين المخرج أدت في النهاية إلى انسحابه".

وقال "أبو زهرة": "عندما عدت للسينما في فيلم "حب البنات"، نشبت مشاكل وخلافات بيني وبين فريق العمل بعدما حذفوا العديد من مشاهدي، وانسحبت في النهاية، وتم عرض مشهد واحد فقط لي طوال أحداث الفيلم".

أزمة رفضه عمل زوجته بالفن بسبب "لمسة"

تسببت صراحة الفنان الكبير، خلال لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على قناة "cbc"، في تعرضه لهجوم كبير، برغم أنه لم يتعمد الأمر أو يتجه للإدعاء.

وذكر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أنه اتفق مع زوجته على ترك عملها في المسرح بسبب "الغيرة"، مشيرًا إلى أنه ذات يوم تعرض إلى موقف من قبل زوجته جعله يرفض عملها بصورة تامة.

وقال "أبو زهرة": "مراتي كانت راحت تعمل دور قدام عادل خيري على مسرح الريحاني، رحت أتفرج، وهي كانت لابسه فستان بنص كم وكل الحكاية أنه مسك دراعها، أنا نزلي اللوز والله ما بهزر، قلت لها لا مش هتروحي المسرح تاني وشرحت لها، إزاي واحد تاني يلمسك".