متسابقون أبكوا لجان التحكيم على الهواء: «أحدهم شاهد أهله لأول مرة»

التحرير

تزخم برامج المسابقات التي تختص بالغناء والتمثيل، بالعديد من المواقف الاستثنائية، التي يكون بعضها ساخر، بينما البعض الآخر يكون مبكي إلى حد كبير يتأثر به لجنة التحكيم والجمهور.

شهدت العديد من برامج المسابقات بعض التجارب في هذا الأمر، حيث دخل بعضهم في نوبات بكاء عدة بسبب المتسابقين، وتختلف الأسباب التي يكون منها فنية أو شخصية.

ونستعرض خلال التقرير التالي، أبرز المتسابقين والحالات الفنية الفريدة، التي أبكت الفنانين في لجان التحكيم، في برامج المسابقات المختلفة.

عمار محمد علي .. arab idol

تسبب المتسابق اليمني عمار محمد علي، في نوبة بكاء شديدة للجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول"، حيث أنه بعد صعوده على المسرح قام بغناء إحدى الأغاني اليمنية الوطنية.

ودخل "عمار" في نوبة بكاء شديدة أثناء الغناء، حزنًا على الأزمة التي تمر بها بلاده، وصعدت على الفور الفنانة أحلام إلى المسرح، ووقفت بجانب عمار، وبدأت تصفق له حتى يتوقف عن البكاء ليقف بعد ذلك أعضاء لجنة التحكيم؛ لمواساته وتشجيعه على الاستمرار في الغناء دون بكاء.

ودخلت أيضا الفنانة والمذيعة اليمنية أروى، في حالة بكاء شديدة؛ لتذهب إليها أحلام وتحتضنها، حتى تتوقف عن البكاء.

نزار كاظم .. the voice

أبكى متسابق عراقي، يدعى نزار كاظم، لجنة تحكيم برنامج "the voice"، الذي يذاع عبر فضائية "MBC، حيث لم يحالفه الحظ، ولم يلتف له أحد من الفنانين.

وتعاطف الفنان العراقي كاظم الساهر، مع المتسابق بشدة، بأن يقدم موال لسعد البيات، فاختار نزار موال "الشمس قد قسمت نصفين لي ولها"، وذلك لإعطائه فرصة ثانية، وبعد انتهائه من الأغنية، قال كاظم له: "لماذا لم تغني هذا الموال من البداية؟ كنت متأكدًا أنك أفضل في المواويل".

ودخل بعدها "نزار" في نوبة بكاء شديدة، ما أثار تعاطف الفنانين معه، وندموا على عدم التصويت له، وتوجهوا إلى خشبة المسرح وقاموا بتقبيله والتصوير بجانبه، معربين عن ندمهم بعدم اختياره في البرنامج.

من جهتها قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحملت حذائها وانسحبت من البرنامج نادمة على عدم اختيارها له قائلة "أنا محتاجة بريك".

مجدي شريف .. x factor

تسبب متسابق سوري اسمه مجدي شريف، فى بكاء لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور"، فبعد أن غنى المتسابق مسح الفنان راغب علامة دموع الفنانة إليسا، والتى تأثرت بالأغنية التي غناها المتسابق، وقبل التصويت فاجأت إدارة البرنامج المتسابق بوجود أهله على المسرح، الأمر الذى جعله هو الآخر يدخل فى نوبة بكاء مع أهله، لأنه أول مرة يراهم منذ 4 سنوات، ليصعد أعضاء لجنة التحكيم ويقفوا مع المتسابق وأهله.

وقالت له إليسا: "أنت بكتني، وأتمنى أن يصل صوتك للجميع، وأن تصل أنت لأهلك، وأنا حبيتك"، وأثناء خروجه من المسرح، بعد موافقة لجنة التحكيم عليه، رافقه راغب علامة حتى خرج من المسرح.

أحمد خميس .. Arab Casting

أدى المتسابق الإماراتي أحمد خميس، مشهدًا تمثيليًا متميزًا على مسرح Arab Casting تضمن حياته الحقيقية دون وجود أهله.

وأثر خميس في أعضاء لجنة التحكيم التي تضم باسل خياط، قصي خولي، غادة عبد الرازق، وكارمن لبس، خاصة عندما قال إنه عاش في ميتم ولا يعلم شيئًا عن أهله.

ولم يستطع المتسابق إكمال قصة كان يرويها حيث أجهش بالبكاء ما دفع قصي خولي إلى الصعود إلى المسرح حيث قال له "نحن أهلك"، فيما قام الممثل باسل خياط باحتضانه كما بدى التأثر واضحًا على وجه كل من غادة عبد الرازق وكارمن لبس.

إيمان مصطفى .. Arabs Got Talent

تسببت المتسابقة المغربية إيمان مصطفى في بكاء نجوى كرم عضو لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent، بسبب براعتها فى تقديم أغنية "كده" لشيرين، خاصة أنها كانت "حامل"، ونالت إعجاب باق أعضاء اللجنة وهما أحمد حلمي وعلي جابر.

ومنحت النجمة نجوى كرم "الباز" الذهبي للمتسابقة، بموافقة اللجنة بأكملها، بسبب قدرتها على تقديم الأغنية رغم صعوبتها وتمكنها من العزف بالجيتار.