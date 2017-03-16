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الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة على "ترعة شباب الخريجين" بالسويس (صور)

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الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (1)الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (1)

الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (2)الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (2)

الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (3)الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (3)

الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (5)الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (5)

الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (6)الرقابة الإدارية تزيل ماكينات الري المخالفة (6)

السويس – حسام الدين أحمد:

تمكن العقيد هيثم البوهي، عضو مكتب الرقابة الادارية في السويس، من حل مشكلة ضعف مياه الري بالأراضي الزراعية بقرية محمد كُريم التابعة لمشروع شباب الخريجين في السويس.

وأجرى العقيد البوهي اتصالًا هاتفيًا بالمهندس سعيد حسين مدير الرى، ونسق معه لتنفيذ حملة مفاجئة على ترعة الشلوفة، التي تنقل المياه من المحطة الرئيسية إلى المحطات الفرعية، والتى تتجمع عليها ماكينات الري المخالفة لري الزراعات بالجمعيات الأخرى التى تسبق القرية.

ووجه عضو الرقابة الإدارية، رئيس جمعية محمد كريم بالخروج، وملاقاة مدير الري ومتابعة حملة إزالة الماكينات المخالفة؛ لضمان وصول المياة لزراعات الجمعية والتى تبلغ 3250 فدانًا.

وقال سيد بدوي عبد الكريم، رئيس جمعية محمد كُريم الزراعية: "المزارعون بجمعيات الشركة الدولية والشباب الوطني، يتعدون على الترعة ويروون منها زراعتهم بالمخالفة للقانون، وفي المقابل تموت زراعاتنا عطشًا".

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