"أمن القليوبية" تكثف جهودها لكشف غموض "أشلاء ربة المنزل".. والأهالي: الجن والآثار "السبب"

القليوبية - أسامه عبد الرحمن:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة ربة منزل مقطعة لأشلاء عثر عليها الأهالي بترعة في قرية سرياقوس مركز الخانكة داخل أكياس قمامة.

ونقلت الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الخانكة العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وندب الطب الشرعي لمعاينة أشلاء الجثة وبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث مركز الخانكة، بعثور أهالي قرية سرياقوس بالخانكة على أشلاء لسيدة في الأربعينيات من عمرها مقطعة وموضوعة داخل أكياس وملقاة بترعة القرية.

انتقل اللواء علاء سليم، مدير مباحث القليوبية والعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "آمال .ا" تعرف عليها بعض الأهالي في الأربعينيات من عمرها، فتقرر تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الألفي، رئيس مباحث القليوبية لكشف غموض الحادث.

فيما ترددت عدة روايات حول الواقعة بين أهالي القرية الذين اتهموا شقيق المجني عليها ويدعي "سعيد.أ" أنه وراء الواقعة بعدما طلب منه أحد الدجالين دماء بشرية لإنسان مقطع لأجزاء لاستحضار الجان؛ من أجل إستخراج كنز أثري أسفل منزله، مشيرين إلى أن شقيق المجني عليها كان مسجونًا في قضية اتجار في المخدرات، خصوصًا أن أحد جيرانه حرر له محضرًا منذ فترة بسبب التنقيب عن الآثار.