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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل: 

اشتباكات على الحدود الصينية والتحقيق مع الرئيسة المعزولة لكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى احتجاجات في بنجلاديش، وعاصفة ثلجية تضرب شرق الولايات المتحدة، كانت تلك أبرز الأحداث العالمية في الـ24 ساعة المنصرمة.

1- النيابة العامة بكوريا الجنوبية تستدعي الرئيسة المعزولة

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نشطاء معارضون يتظاهرون في سيول يوم 10 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلنت النيابة العامة في كوريا الجنوبية استدعاء الرئيسة المعزولة بارك غوين-هي إلى جلسة تحقيق الثلاثاء المقبل لاستجوابها في قضية الفساد التي أدت إلى إقالتها.

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2- تجدد الاشتباكات على الحدود بين بورما والصين

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آثار الدمار في إقليم شان يوم 10 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلنت مصادر عسكرية ورسمية مقتل العشرات في تجدد المعارك على الحدود بين بورما والصين، في ضربة جديدة لعملية السلام المتعثرة التي تقوم بها .

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3- مقتل عشرة مسلحين في أفغانستان

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قوات الأمن الأفغانية تحيط موقع انفجار في كابول يوم 13 مارس 2017(أ ف ب)

قُتل عشرة مسلحين من بينهم قيادي من حقاني الإرهابية في غارة جوية نفذت في ولاية باكتيكا جنوب شرق أفغانستان.

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4- تظاهرات ضد الحكومة في بنجلاديش 

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الشرطة تعتقل اثنين من المشتبه بهم في دكا الأربعاء (أ ف ب)

أطلقت الشرطة في بنجلاديش الغاز المُسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين المناهضين لرفع الغاز والذين حاولوا محاصرة مقر وزارة الطاقة.

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5- عاصفة ثلجية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة

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رجل يعاني من برودة الطقس في مدينة نيويورك الأربعاء (أ ف ب)

ضربت عاصفة ثلجية قوية الثلاثاء شمال شرق الولايات المتحدة وأدت الى اغلاق المدارس وإلغاء الاف الرحلات وتأجيل لقاء الرئيس الأمريكي دونالد مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

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مصراوي Masrawy

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