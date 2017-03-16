العرب اليوم: تفجيران دمويان في دمشق وترامب يلتقي محمد بن سلمان في واشنطن

مصراوي Masrawy

إعداد – عبد العظيم قنديل:

تزايدت وتيرة الأحداث فى المنطقة العربية، الأربعاء، كان أبرزها تفجيرين جديدين في دمشق وانتهاء محادثات أستانة، بالإضافة إلى زيارة ولي ولي العهد السعودي إلى واشنطن وتقدم القوات العراقية في الموصل.

1-مقتل مدنيين في غارات على شمال سوريا

تصاعد دخان جراء غارات لطائرات النظام السوري في دمشق الأربعاء (أ ف ب)

قتل 21 مدنياً بينهم 14 طفلاً جراء غارات قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات "يعتقد أنها روسية" شنتها على مدينة إدلب في شمال غرب سوريا.

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2-القوات العراقية تسيطر على الجسر القديم

القوات العراقية تواصل تقدمها في غرب الموصل الأربعاء (أ ف ب)

أفادت تقارير بأن قوات الشرطة الاتحادية العراقية سيطرت على الجسر القديم في غرب الموصل من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

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3-انتهاء محادثات أستانة بين الأطراف السورية

وفد المعارضة السورية برئاسة نصر الحريري في جنيف يوم 3 مارس 2017 (أ ف ب)

انتهت المحادثات بين الأطراف السورية التي تجرى في عاصمة كازاخستان أستانة برعاية تركية روسية دون جديد يذكر بعدما رفضت المعارضة السورية المشاركة في المحادثات بسبب ما وصفه بخرق النظام السوري وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار.

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4-ترامب يلتقي الأمير محمد بن سلمان في واشنطن

الرئيس الأمريكي ترامب يرافق الأمير محمد بن سلمان في واشنطن الأربعاء (أ ف ب)

قال مستشار الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، إن الأمير والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتفقا على أن إيران تشكل تهديدا أمنيا للمنطقة.

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5-تفجير انتحاري بأحد المطاعم بدمشق

قوات الأمن السورية تفحص موقع الانفجار في دمشق الأربعاء (أ ف ب)

أفادت تقارير إخبارية بوقوع انفجار آخر نفذه انتحاريا داخل أحد المطاعم في منطقة "الربوة" بالعاصمة السورية دمشق بعد أقل من ساعتين من تفجير انتحاري استهدف القصر العدلي، وأسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 60 آخرين.

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