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بالفيديو- أحمد موسى: ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة

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بالفيديو- أحمد موسى: ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة بالفيديو- أحمد موسى: ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة

مصراوي Masrawy

الإعلامي أحمد موسى

كتبت- سحر عزام:

حذر الإعلامي أحمد موسى من زيادة الأسعار مع ارتفاع الجمركي إلى 17 جنيها، مشيرًا إلى إنه للمرة الأولى يصل الدولار الجمركي لهذا الرقم.

وأضاف موسى- خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" مساء الأربعاء - "مأساة وكل البلد هتتأثر من اللي بيقيض ألفين جنيه للي بيقبض تريليون، كل حاجة هتغلى، مفيش حاجة هترخص، ننتظر ارتفاع جديد في الأسعار، يعني إيه كيلو الطماطم بخمسة جنيه وطبق سلطة عادي بـ30 جنيه، وده مش موجود في أي بلد".

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى جتماع الرئيس عبدالفتاح مع رئيس الوزراء، ووزير الزراعة لإحداث نهضة زراعية شاملة، لافتًا إلى أهمية ضبط لأسعار جميع السلع قبل شهر رمضان المبارك.

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