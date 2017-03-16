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الصحة عن "الفيروس الغامض": لم نتعرف عليه بعد.. ومسح ذري للأجسام المشعة

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الصحة عن "الفيروس الغامض": لم نتعرف عليه بعد.. ومسح ذري للأجسام المشعة الصحة عن "الفيروس الغامض": لم نتعرف عليه بعد.. ومسح ذري للأجسام المشعة

مصراوي Masrawy

الدكتور عمرو قنديل

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه لم يتم تحديد بعد على طبيعة المرض الذي أدى لوفاة 3 أطفال اليوم الأربعاء.

كانت وزارة الصحة أعلنت وفاة 3 مواطنين، من بين 11 شخصًا أصيبوا بأعراض تشبه النزلات المعوية واشتباه بالتسمم، وذلك لعائلتين تربطهما صلة قرابة ومقيميين في منزلين مستقلين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وأضاف قنديل- في تصريحات خاصة لمصراوي- إنه تم تشكيل لجنة للتقصي الميداني، وأخذ عينات من المصابين والمخالطين لهم، لتحليلها في معامل وزارة الصحة؛ للتعرف على طبيعة الفيروس.

وأردف: "ممكن تكون بكتريا أو طفيليات أو فيروس.. لم نتعرف بعد على طبيعته".

وأوضح قنديل أنه تم عمل مسح ذري للأجسام المشعة من قِبل فريق من هيئة الطاقة النووية، وفحص جميع الأغذية التي تناولوها خلال الأيام الماضية؛ للمساعدة في الكشف عن وجود أو بكتريا أو فيروسات، أو سموم.

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مصراوي Masrawy

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