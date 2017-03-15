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بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملةبالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (2)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (2)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (3)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (3)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (4)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (4)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (5)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (5)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (6)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (6)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (7)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (7)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (8)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (8)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (9)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (9)

بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (10)بالصور.. محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات 14 مصنعًا بأسعار الجملة (10)

بني سويف ــ أحمد كامل:

افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، معرض منتجات المصانع الذي أقامه مكتب الاستثمار بالمحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف، ويستمر أسبوعين في الفترة من 15 مارس الجاري حتى نهاية الشهر.

وتفقد المحافظ المعرض الذي شارك فيه 14 مصنعًا وشركة بمنطقتى بياض العرب وكوم أبو راضي الصناعيتين، بجانب بعض السلاسل التجارية والجمعيات الاستهلاكية.

وضم المعرض العديد من المنتجات من الملابس والأجهزة الكهربية والمنزلية والسلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية، والتي يتم بيعها بأسعار الجملة.

وأثنى محافظ بني سويف على جودة المعروض من المنتجات والسلع والتي تباع بأسعار مخفضة، وبخاصة السلع الأساسية مما يسهم في خفض الأسعار والتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار في المتناول.

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