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النيابة الإدارية: ننتظر نتائج معامل "الصحة" للوقوف على حقيقة تسمم الوجبات المدرسية

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النيابة الإدارية: ننتظر نتائج معامل "الصحة" للوقوف على حقيقة تسمم الوجبات المدرسية النيابة الإدارية: ننتظر نتائج معامل "الصحة" للوقوف على حقيقة تسمم الوجبات المدرسية

مصراوي Masrawy

النيابة الإدارية

كتبت- سحر عزام:

قال المستشار أحمد العراقي، مدير مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية، إن المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية وجه نيابات سوهاج والغردقة ورأس غارب بفحص حالات الاشتباه في تسمم أطفال المدارس بعد تناولهم للوجبة المدرسية.

وأضاف العراقي- في مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن مستشفيات سوهاج استقبلت أمس الثلاثاء، 1487 تلميذًا، بعد شعورهم بالإعياء لتناول الوجبة المدرسية، لافتًا إلى خروج جميع تلاميذ سوهاج من المستشفيات بعد تحسن حالتهم.

وأشار مدير مركز المعلومات بهيئة النيابة الإدارية إلى صابة 8 تلاميذ برأس غارب بالبحر الأحمر بتلبك معوي، منوهًا إلى نتظار النيابة الإدارية للتحقيقات، وفحص المعامل المركزية بوزارة الصحة للوجبات، وذلك بعد نتائج التحقيقات المبدئية بعدم وجود حالات تسمم.​

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