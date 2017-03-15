الزراعة تكشف حقيقة اعتماد المزارع السمكية على مياه الصرف الصحي

كتبت- سحر عزام:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن أكثر من 75% من الأسماك في مصر تأتي من قطاع الاستزراع السمكي، بينما تأتي النسبة المتبقية من البحيرات والأنهار والبحار.

وأضافت محرز- في حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، مساء الأربعاء، إن هناك نقلة نوعية في الثروة السمكية بمصر في ضوء مشروعات الأقفاص السمكية والاسترزاع السمكي، ومخطط تطوير البحيرات للحد من التلوث، مناشدة المواطنين بالحرص على نظافة مياه النيل وعدم إلقاء الملوثات حرصا على صحة الإنسان.

ونفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ما يشاع عن اعتماد المزارع السمكية على مياه الصرف الصحي، مؤكدة أن المزارع السمكية بعضها في أراضي صحراوية والآخر معتمد على مياه نهر النيل ومياه صرف زراعي وليس صحي أو صناعي.