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تقرير حكومي أمريكي: سد النهضة يتسبب في خسارة مصر 25% من حصتها في المياه ويتسبب في غرق الدلتا

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مصراوي Masrawy

تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (2)تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (2)

تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (3)تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (3)

تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (4)تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (4)

تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (5)تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (5)

تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (6)تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (6)

تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (1)تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (1)

تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (1)تقرير الجمعية الجولوجية الأمريكية عن سد النهضة (1)

كتب- محمد سامى :

أوصت الجمعية الجولوجية في أمريكا (جسا) وهي وكالة حكومية رسمية دول حوض النيل ومن بينها بضروة التوجه الى التحكيم والمختصين من قبل هيئات إقليمية ودولية بسبب سد النهضة المزمع إنشائنه فى إثيوبيا وذلك بسبب وجود مخاطر غير متوقعة لبناء هذا السد .

وقالت الجمعية في تقريرها الذي عمل عليه عدد من الباحثين على مدي عدة سنوات أن بناء هذا السد يتسبب في انخفاض حصة مصر من المياه بنسبة 25% وتحديدا خلال الفترة التي سيتم فيها مليئ الخزان وهي 7 سنوات وفقا لما حدده الجانب الإثيوبي مما سيؤثر سلبا على قدرة السد العالي فى توليد الكهرباء.

وذكرت الوكالة في دراسة مطولة أعطت 44 توصية أن سد النهضة سيعرقل تدفق الطمي إلى الدلتا وأن هذا مع حدوث زلزال طبيعية يتسبب في غرق أجزاء من الدلتا المصرية في غضون 90 عام ، وذلك لن ارتفاع منطقة الدلتا عن مستوى سطح البحر هو 1 متر فقط وأن النصف الشمالي من الدلتا ينخفض بمعدل 6 ملي سنويا بسبب عدم وجود رواسب .

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