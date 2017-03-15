تركيا تهدد بإلغاء اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي

أنقرة – (أ ف ب):

هددت تركيا الاربعاء، بإن تلغي من جانب واحد الاتفاق الذي أبرمته في مارس 2016 مع الاتحاد الأوروبي والذي خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا، وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو لتلفزيون 24 "نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل أحادي. لم نبلغ بعد نظرائنا في الاتحاد الأوروبي، كل هذا بأيدينا .. ومن الآن فصاعدا نستطيع أن نقول (لن نطبق الاتفاق، وسينتهي)".

وانتقد الوزير التركي، الاتحاد الأوروبي لعدم سماحه للمواطنين الأتراك بدخول دوله دون تأشيرات بموجب الاتفاق.