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بالفيديو- وزيرة الهجرة تكشف عن مميزات "الكارت القنصلي" للمصريين بالخارج

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بالفيديو- وزيرة الهجرة تكشف عن مميزات "الكارت القنصلي" للمصريين بالخارج بالفيديو- وزيرة الهجرة تكشف عن مميزات "الكارت القنصلي" للمصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

كتبت- سحر عزام:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك اتفاق مع وزارة الاتصالات وعدد من الأجهزة المعنية لتوفير كارت قنصلي للمصريين بالخارج لمنحهم عدد من المميزات.

وأضافت مكرم- في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" مساء اليوم الأربعاء- أن قنصليات وسفارات في الخارج ستصدر الكارت القنصلي للمصريين، وذلك من خلال رقم مسلسل يسهل إجراءات قاعدة بيانات للمصريين بالخارج، لافتًا إلى التفكير في وضع مميزات للمصريين بالخارج من خلال وجود تخفيضات عند شراء منتجعات سياحية على سبيل المثال.

وأشارت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتدشين شباك خاص بالمصريين في الخارج بمصلحة الأحوال المدنية لتسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي لهم وغيرها من الأوراق الرسمية.

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