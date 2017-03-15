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وزير المالية: عرض مشروع "ضريبة الدمغة" قريبًا.. وتطبيقها على جميع التعاملات

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وزير المالية: عرض مشروع "ضريبة الدمغة" قريبًا.. وتطبيقها على جميع التعاملات وزير المالية: عرض مشروع "ضريبة الدمغة" قريبًا.. وتطبيقها على جميع التعاملات
الدكتور عمرو الجارحي

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه عرض على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل- في اجتماع المجموعة الاقصادية- مشروع ضريبة الدمغة على التعاملات في صورته النهائية، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة عليه، وسيتم عرضه خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف الجارحي- خلال تصريحات لمحريري مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء- "المقترح يقوم على فرض ضريبة الشريحة الأولى بنسبة ١،٢٥٪‏ في الألف، وحجم الإيرادات المتوقعة والمدرجة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم المتوقعة عن حصيلة تطبيق ضريبة الدمغة في العام الأول هو مليار جنيه، في حين عندما يتم تطبيق المراحل التالية لا يمكن التنبؤ بحجم العائد، لأن ذلك يتوقف على حجم النشاط والتداول في البورصة".

وكشف وزير المالية عن أن ضريبة الدمغة سوف تطبق على جميع التعاملات، وليس لها حد أدنى في التطبيق بالنسبة لحجم التعاملات أو عمليات التداول.

وذكر عمرو الجارحي أن حجم العجز في مشروع الموازنة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ قد يقل عن ١٠٪‏ وأن تدبير الموارد ومنها حصيلة الضرائب سواء الضرائب العقارية وضريبة الدخل إلى جانب الاستثمارات.

وتابع الوزير: "حجم مخصصات الدعم للمواد البترولية في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم ٢٠١٧-٢٠١٨ سوف يتوقف على تطور سعر العملة وأسعار البترول العالمية"، مشيرًا إلى المؤشرات تتجه لأنه قد يتراوح بين ٥٠ أو ٥٥ دولار للبرميل.

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