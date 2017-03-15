"النمنم" في تونس غدًا لتسلم شعلة "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

كتبت- نسمة فرج:

يتوجه الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، صباح غدٍ الخميس، إلى تونس، لحضور حفل ختام "صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016"، واستلام شعلة "الأقصرعاصمة الثقافة العربية" بعد اختيار المدينة المصرية لتمثل الثقافة العربية لعام 2017، وذلك بساحة باب الديوان بصفاقس.

يحضر الحفل، وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين، والدكتور عبد الله حمد محارب المدير العام للألكسو.

وأعدت الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016، احتفالية مميزة بحضور الفنان المصري خالد أبو النجا، والممثلة التونسية عائشة بن أحمد.

ويحيي حفل الختام الفنانة المصرية "أنغام" وأمير الطرب العربي الفنان "صابر الرباعي"، وبينهما تعرض الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 عددا من الفيديوهات التي تختصر جزء من فعالياتها وأحداثها الثقافية على مدى العام.