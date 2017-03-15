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محامي "حسين سالم" ينذر مدير الإدارة الجنائية بسبب حكم "إنهاء التحفظ على أمواله"

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محامي "حسين سالم" ينذر مدير الإدارة الجنائية بسبب حكم "إنهاء التحفظ على أمواله" محامي "حسين سالم" ينذر مدير الإدارة الجنائية بسبب حكم "إنهاء التحفظ على أمواله"
رجل الأعمال حسين سالم

كتب - طارق سمير:

قال الدكتور محمود كبيش، محامي رجل الأعمال حسين سالم وأسرته، إنه تقدم بإنذار على يد محضر ضد مدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، مطالبًا بتسليمه صورة رسمية وشهادة من الجدول عن الحكم الصادر بقبول التظلم المقدم من موكله وإنهاء إجراءات منعه وأسرته من التصرف في أموالهم بعد تصالحهم مع الدولة.

وأضاف "كبيش" فى تصريحات لـ"مصراوي"، تقدمت بطلب رسمي للمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة للحصول على صورة من الحكم الصادر بإنهاء المنع من التصرف في أموال موكله وأسرته وشهادة من الجدول رغم أن الحكم يصدر باسم الشعب بمعني أن أي أحد يحق له أخذه، فما بالك بصاحب الشأن، مشيرًا إلي أن الحكم لم ينفذ، حيث أن الحكم يقتضي إرسال جوابات للجهات المعنية لتنفيذه، متابعًا "لم يرد على الطلب من قبل الاستئناف حتى الآن.

قررت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، في 14 فبراير الماضي، قبول تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف في أموالهم، وإلغاء القرار للتصالح بينه وبين الدولة.

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