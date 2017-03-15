برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول أزمة إسكان محدودي الدخل ببورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
تقدم الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزاء، ووزير الإسكان، بشأن أزمة الإسكان الاجتماعي في المحافظة عقب زيادة الرسوم المفروضة المستحقة من البنك.
وجاء في البيان الذي حصل "مصراوي" على صورة منه، أن الدولة تعهدت عام 2013 بعمل مشروع إسكان لأبناء بورسعيد، وتقدم للمشروع من أبناء المحافظة 26 ألف متقدم، وفقا للاشتراطات الموجودة بالاستمارة، وبعد مرور 4 سنوات فاجأت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري بتغيير الشروط التي تم الحجز على أساسها، وتم عقد عدد من الاجتماعات والمفاوضات بين النواب وبين الوزير ورئيس التمويل العقاري، وبعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمة الإسكان بالمحافظة تم التوصل إلى حلول مرضية للمستحقين.
وتابع بيان عضو مجلس النواب: "أنه خلال الأشهر الماضية تفاجأ الجميع بالكثير من التغيرات من قبل الوزارة تجاه المستحقين، مما أدى إلى ثورة غضب كبيرة بين مستحقي الوحدات، وكان آخر هذه التغيرات هو فرض مبلغ مالى كمقدم جديد قيمته 550 جنيه غير المبالغ المستحقة، مما أثار حفيظة المستحقين".
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