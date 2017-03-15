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برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول أزمة إسكان محدودي الدخل ببورسعيد

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برلماني يتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء حول أزمة إسكان محدودي الدخل ببورسعيد محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تقدم الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس ‏الوزاء، ووزير الإسكان، بشأن أزمة الإسكان الاجتماعي في المحافظة عقب زيادة الرسوم المفروضة ‏المستحقة من البنك.‏

وجاء في البيان الذي حصل "مصراوي" على صورة منه، أن الدولة تعهدت عام 2013 بعمل مشروع إسكان لأبناء بورسعيد، وتقدم للمشروع من ‏أبناء المحافظة 26 ألف متقدم، وفقا للاشتراطات الموجودة بالاستمارة، وبعد مرور 4 سنوات فاجأت وزارة الإسكان ‏وصندوق التمويل العقاري بتغيير الشروط التي تم الحجز على أساسها، وتم عقد عدد من الاجتماعات والمفاوضات بين النواب وبين الوزير ورئيس التمويل ‏العقاري، وبعد تدخل الرئيس عبد الفتاح في أزمة الإسكان بالمحافظة تم التوصل إلى حلول مرضية للمستحقين.‏

وتابع بيان عضو مجلس النواب: "أنه خلال الأشهر الماضية تفاجأ الجميع بالكثير من التغيرات من قبل الوزارة تجاه ‏المستحقين، مما أدى إلى ثورة غضب كبيرة بين مستحقي الوحدات، وكان آخر هذه التغيرات هو فرض مبلغ مالى ‏كمقدم جديد قيمته 550 جنيه غير المبالغ المستحقة، مما أثار حفيظة المستحقين".‏

 

بيان عاجل لرئيس الوزراء حول أزمة إسكان محدودي الدخل ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

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