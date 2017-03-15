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إلغاء عقد شركة الأمن بمستشفى الشهداء في المنوفية بعد واقعة سرقة "الأنسولين"

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الدكتورة هناء سرور

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، إلغاء عقد شركة الأمن بمستشفي الشهداء المركزي، عقب سرقة بعض الأدوية من صيدلية المستشفى، وتحويل الأمر إلى الشئون القانونية بالمديرية لاتخاذ شئونها.

جاء ذلك أثناء تفقدها للمستشفى، عقب سرقة بعض الأدوية من صيدلية العلاج على نفقة الدولة، بعد تحطيم النافذة الملحقة بدورة المياه.

كما قررت "سرور" تشكيل لجنة من مدير إدارة الطب العلاجى, والتفتيش الصيدلى بالمديرية, والشئون المالية والإدارية, ومدير إدارة الشهداء الصحية, والتفتيش الصيدلي بإدارة الشهداء؛ لجرد عهدة الأصناف بالصيدلية، مؤكدة سرقة بعض الأصناف من الأنسولين العادي والأنسولين المائي والألبيومين الخاص بمرضى الغسيل الكلوي.

ووجهت "سرور" إدارة الصيدلة بالمديرية لتوفير الأدوية اللازمة من مخازن المديرية إلى مستشفى الشهداء المركزي؛ للحفاظ على سير العمل وتقديم الخدمة للمرضى.

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